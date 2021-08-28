Украина и Молдова внесли изменения в соглашение о свободной торговле
Источник:Кабинет Министров Украины
Денис Шмыгаль и его молдавская коллега подписали протокол об изменениях в соглашении о свободной торговле. Это произошло во время встречи премьер-министров 28 августа.
Что теперь изменится
Документ предусматривает, что между Украиной и Молдовой будут применяться пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров. Об этом Шмыгаль заявил на встрече с Натальей Гаврилице.
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Это большая перемена в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио,
– подчеркнул Шмыгаль.
Система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов из всех стран в этой системе. Этот протокол является еще одним шагом к выходу ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к европейской экономике.
Шмыгаль и премьер Молдовы одобрили изменения в торговом соглашении / Фото правительства
Министр Молдовы отметила, что соглашение подтверждает готовность содействовать торговым отношениям на пути евроинтеграции.Справка. Ассоциированное трио – это трехсторонний формат усиленного сотрудничества между Украиной, Грузией и Молдовой для вступления в Евросоюз. Меморандум о создании Ассоциированного трио подписали министры иностранных дел 17 мая 2021 года.