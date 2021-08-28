Украина и Молдова внесли изменения в соглашение о свободной торговле

Денис Шмыгаль и его молдавская коллега подписали протокол об изменениях в соглашении о свободной торговле. Это произошло во время встречи премьер-министров 28 августа.

Что теперь изменится

Документ предусматривает, что между Украиной и Молдовой будут применяться пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров. Об этом Шмыгаль заявил на встрече с Натальей Гаврилице.

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Это большая перемена в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио,

– подчеркнул Шмыгаль.

Система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов из всех стран в этой системе. Этот протокол является еще одним шагом к выходу ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к европейской экономике.



Шмыгаль и премьер Молдовы одобрили изменения в торговом соглашении / Фото правительства

Министр Молдовы отметила, что соглашение подтверждает готовность содействовать торговым отношениям на пути евроинтеграции.