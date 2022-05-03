Украина летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Литвы и Польши, – Макогон
Источник:фейсбук Сергея Макогона
Газопровод GIPL, являющийся интерконнектором между Польшей и Литвой, заработал 1 мая. Он присоединил страны Балтии к общеевропейскому газовому рынку и сейчас является хорошей перспективой для Украины.
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что запуск GIPL является значительным прорывом в вопросе энергетической безопасности всего региона. Об этом он написал на своей официальной странице в фейсбуке.
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Чем запуск GIPL выгоден Украине
Макогон подчеркнул, что запуск интерконнектора между Польшей и Литвой усложняет попытки российского "Газпрома" шантажировать эти страны газом.
Уже в ближайшие дни на терминал сжиженного газа в Клайпеде прибудет танкер с грузом СПГ LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша – Словакия летом этого года в терминалы СПГ в Польше и балтийских странах получит и Украина,
– объяснил генеральный директор Оператора ГТС Украины.
Запуск газопровода GIPL: что известно
- 1 мая компания Amber Gid, являющаяся оператором газотранспортной системы Литвы, сообщила о запуске газопровода GIPL.
- Газопровод, протяженностью 508 километров, интегрирует страны Балтии и Финляндию в общеевропейский газовый рынок.
- В компании сообщили, что в настоящее время газ транспортируется в направлении Польши, но в зависимости от потребностей он может поставляться и в направлении Литвы.
- При том, что GIPL заработал 1 мая, его официальный запуск в эксплуатацию предусмотрен 5 мая. Церемония состоится в Литве.
- Мощность транспортировки ресурса газопроводом в течение следующих пяти месяцев хотят установить на уровне 217 тысяч кубических метров газа в час. Таким образом, GIPL сможет транспортировать почти 2 миллиарда кубических метров энергоресурса в год, впрочем, впоследствии объем может возрасти еще больше.
Это не единственный независимый от России газовый проект в странах Европы. Так, 1 мая стало известно, что страны восточного региона договорились о строительстве и других газопроводов. В настоящее время планируется по меньшей мере 3 новых газопровода между такими государствами:
- Греция и Болгария;
- Румыния и Болгария;
- Чехия и Польша.
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