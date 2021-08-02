Украина к отопительному сезону готова: запасы газа в ПХГ достигли планового уровня

2 августа 2021 , 13:15
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НАК "Нафтогаз Украины"

Плановый объем запаса газа достигнуто за два с половиной месяца до начала отопительного сезона, об этом сообщила компания "Нафтогаз". По состоянию на начало августа он составил 17 миллиардов кубометров.

Газохранилища "Нафтогаза"

На начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" сохраняется газ, который принадлежит иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам, рассказали в "Нафтогазе". Сейчас его количество составляет 3,9 миллиарда кубометров газа.

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Напомним, что согласно плану Кабмина, по состоянию на середину октября запас природного газа должен был составлять не менее 17 миллиардов кубометров

Планы "Нафтогаза"

В госкомпании рассчитывают, как рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу.

Со своей стороны Компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше,
поделился Витренко.

Обратите внимание! Оператором сети газохранилищ Украины является АО "Укртрансгаз", которое входит в структуру корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины".

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Отечественная сеть подземных хранилищ газа объединяет 12 объектов общей вместимостью 31 миллиардов кубометров газа:

  • Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ – 17,05 миллиарда кубометров газа;
  • Угерское – 1,9 миллиарда кубометров газа;
  • Дашавское – 2,15 миллиарда кубометров газа;
  • Опарское – 1,92 миллиарда кубометров газа;
  • Богородчанское – 2,3 миллиарда кубометров газа;
  • Червонопартизанское – 1,5 миллиарда кубометров газа;
  • Солоховское – 1,3 миллиарда кубометров газа;
  • Олишевское – 0,31 миллиарда кубометров газа;
  • Пролетарское – 1 миллиарда кубометров газа;
  • Кегичевское – 0,7 миллиарда кубометров газа;
  • Краснопопивское – 0,42 миллиарда кубометров газа;
  • Вергунское – 0,4 миллиарда кубометров газа.
Автор: Дар'я Вереньова