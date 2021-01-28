В 2020 году Украина не получила 2 и 3 транши от МВФ. Удастся ли их получить в этом году и что может помешать?

Источник: 24 канал

Программа stand-by

В июне 2020 года Украина и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве в рамках 1,5 годовой программы stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов.

Первый транш Украина получила в том же месяце – 2,1 миллиарда долларов. Чтобы получить следующие, Украина должна пройти 4 просмотра от МВФ: в июне, сентябре и декабре 2020 года, а также июне 2021 года.

Но этого не произошло по разным причинам, в том числе и из-за отмены реформ в Украине. В материале Экономики 24 рассказываем что же помешало программе МВФ и чего ожидать в этом году.

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Чего ждать в 2021

Украинская власть настроена оптимистично относительно сотрудничества с МВФ. В частности такую ​​позицию высказал глава НБУ.

Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры пока идут, прогресс, безусловно, есть,

– сказал Шевченко.

Заметим, что в конце 2020 – начале 2021 в Украине наконец заработала миссия МВФ, которую ожидали еще летом.

Экономисты Bank of America также считают, что Украине удастся получить второй транш еще в первом квартале или по крайней мере в апреле – июне.

Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ,

– уверены аналитики.

Что нужно сделать

Украина уже выполнила несколько требований МВФ. Это:

сокращение неработающих кредитов;

открытие рынка газа;

реформирование таможни и налоговой;

усиление корпоративного управления, в частности в Нафтогазе;

внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности;

уменьшение дефицита бюджета, который заложили в 2021.

Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше делают акцент на реализации именно этих мероприятий,

– сказал министр финансов Марченко.

Кроме того, Украина в 2021 году должна провести аудит использования бюджетных средств на борьбу против коронавируса.

Хотя больше половины пути преодолено, важно не просто выполнить требования МВФ, но и сделать все, чтобы ранее выполненные требования не отменили. Сейчас больше всего вопросов у МВФ вызывают вмешательство государства на рынок газа и отмена "антикоррупционной реформы".

Чего нельзя делать

Рынок газа

Цены не устанавливает государство. Они зависят от спроса и предложения – это базовый принцип рыночной экономики, который работает в большинстве стран мира. Международный валютный фонд требовал от Украины перехода на открытый рынок газа для населения.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа. Потребители могли свободно сменить поставщика для лучшего качества или более выгодной цены. Однако монополия на рынке газа (олигарх Фирташ контролирует 70% рынка газа) не дала рынку заработать так, как этого ожидали. Цены на газ стремительно поползли вверх и государство вмешалось, установив максимальную цену – 6,99 гривны за кубометр газа и 1,79 гривны за распределение кубометра.



Цены на газ с 1 февраля по 31 марта / Инфографика 24 канала

Решение государства вмешаться раскритиковали. В частности, депутат Киевсовета Тарас Козак написал на фейсбук-странице, что целесообразнее было бы применить инструмент субсидий.

Это было бы справедливо, ведь значительная часть семей использует электричество для приготовления пищи или отопления. Для них в этом году цена также ощутимо возросла. Но с этим ничего не сделали.

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Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также согласился, что субсидии могли бы куда лучше решить проблему.

Для этого есть механизмы и субсидии. Кроме этого, можно также рассматривать варианты дотаций, прямой финансовой поддержки компаний, работающих на рынке,

– отметил он.

Эксперты также отмечают, что ручное регулирование тарифа станет проблемой в отношениях с МВФ. Как пояснила Татьяна Бойко с гражданской сети ОПОРА, общение с МВФ может спасти только временность этого решения. И правительству необходимо убедить в этом МВФ.

Есть прямой пункт о том, что государство не будет ограничивать конкуренцию и не будет устанавливать какой-то предельной цены. Это написано очень четко,

– подчеркнула она.

Отмена антикоррупционных реформ

Одним из основных рисков являются систематические попытки отменить то, что уже сделали в рамках сотрудничества с МВФ. Ярким примером является обжалование в Конституционном суде положений законов "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Если Украина продемонстрирует, что делает лишь временные реформы и сразу их отменяет после получения денег, это ухудшит наши шансы на дальнейшее сотрудничество.

Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды,

– заявил Сергей Марченко в интервью "Минфина".

Для чего Украине сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ является необходимым для Украины. И дело не только в траншах. В июне нам предоставили транш на 2,1 миллиарда долларов. Следующие два ожидаем размером по 700 миллионов долларов. Это большая сумма, но недостаточная, чтобы решать все проблемы Украины.

Сотрудничество с МВФ – это барометр доверия мира к Украине. Как только МВФ соглашается с нами сотрудничать, Всемирный банк, ЕС и другие международные партнеры тоже готовы предоставлять нам кредиты и финансовую поддержку. Как только МВФ прекращает сотрудничество – другие партнеры переводят переговоры в режим ожидания также.

Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне примерно 30 миллиардов долларов, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга,

– отметил Шевченко.

Отметим, что Украина уже учла будущие транши МВФ в бюджете-2021. Поэтому получить их крайне важно. Иначе придется искать деньги на других, менее выгодных условиях.

Планирует ли Украина отказаться от сотрудничества с МВФ

Министерство финансов намерено формировать бюджет 2023 года без прямого вмешательства со стороны МВФ. Об этом в эфире 24 каналу рассказал глава министерства Сергей Марченко. Однако здесь речь идет вовсе не об отказе от сотрудничества, а скорее о ее переформатировании.

Уже в 2023 году мы хотим не иметь необходимости финансировать дефицит бюджета за счет прямой помощи МВФ, потому что это крайняя форма поддержки,

– пояснил Марченко.

Идея в том, чтобы заимствовать деньги на резервы Нацбанка – то есть это гарантия, что Украина имеет доступ к деньгам в случае чрезвычайной ситуации.

Сейчас Украина заимствует деньги на финансирование бюджета, а это уже крайность. И соответственно для таких заимствований МВФ выдвигает больше требований.

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Министр заявил, что хочет, чтобы форматы сотрудничества с фондом были "более договорными и приятными". Для этого Украине необходимо повысить кредитный рейтинг, снизить риски и иметь возможность заимствовать капитал на международном рынке.