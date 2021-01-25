Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей. В частности, в Киеве намерены полностью отделится от энергосистем России и Беларуси.

Зачем нужно отделиться

Власти Украины планируют в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

Кстати Украина снова импортирует электроэнергию из Беларуси после длительного запрета

Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС,

– сказал он.

Об импорте энергии и его запрете