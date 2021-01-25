Украина отделится от энергосистем России и Беларуси: Кулеба объяснил почему
Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей. В частности, в Киеве намерены полностью отделится от энергосистем России и Беларуси.
Зачем нужно отделиться
Власти Украины планируют в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
Кстати Украина снова импортирует электроэнергию из Беларуси после длительного запрета
Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС,
– сказал он.
Об импорте энергии и его запрете
- Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года.
- Запрет действовал с апреля 2020 года. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России из-за того, что эти страны не входят в Энергетическое сообщество.
- Также были отменены результаты аукционов 2020 года.
- Средства, уплаченные за пропускную способность на аннулированных аукционах, возместили.
- В то же время энергию из России пока не импортируют.
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