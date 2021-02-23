Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией к концу 2023 года, – Кулеба
В планах Украины отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года. Украинскую электросеть хотят сделать интегрированной частью европейской.
Источник:24 канал
После переговоров с главой министерства иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Кулеба рассказал, что с советских времен украинская электросеть – часть единой сети, в которой есть еще Беларусь и Россия.
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Планы отсоединения от общей электросети
В то же время министр подчеркнул, что Украина хочет "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети.
Мы планируем это сделать (отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией – 24 канал) до конца 2023 года. После этого любые перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными",
– отметил Кулеба.
По его словам, этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и Литвы в частности.
В ответ Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины. А это может помочь развить опасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.
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