В планах Украины отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года. Украинскую электросеть хотят сделать интегрированной частью европейской.

После переговоров с главой министерства иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Кулеба рассказал, что с советских времен украинская электросеть – часть единой сети, в которой есть еще Беларусь и Россия.

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Планы отсоединения от общей электросети

В то же время министр подчеркнул, что Украина хочет "отрезаться" от сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети.

Мы планируем это сделать (отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией – 24 канал) до конца 2023 года. После этого любые перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными",

– отметил Кулеба.

По его словам, этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом и Литвы в частности.

В ответ Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины. А это может помочь развить опасную атомную электростанцию ​​в Островце в Беларуси.

Обратите внимание! Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года. Запрет на это действовал с апреля 2020 года. Кроме того, 1 – 2 февраля ресурс поставляли и из России. Это происходило в течение нескольких часов.