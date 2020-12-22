Украина готова прокачать больше российского газа, чем предусматривает контракт, – Оператор ГТС
Украинская сторона готова обеспечить дополнительный объем транзита газа в Европу. Его проектные возможности сейчас составляют примерно 145 миллиардов кубометров.
О возможностях Украине обеспечить дополнительный транзит газа сообщил в фейсбуке директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Он напомнил, что в контракте "Газпрома" с "Нафтогазом" на 2021 год предусмотрено снижение транзита с 65 до 40 миллиардов кубометров.
Сначала для транзита на 2021 год забронировали мощности из расчета 40 миллиардов кубометров в год (113 миллионов кубометров ежедневно), но, вероятно, этих объемов недостаточно из-за проблемы с запуском "Северного потока – 2" и "Турецкого потока – 2",
– пояснил Макогон.
По его словам, дополнительные объемы транзита не требуют дополнительных межправительственных переговоров.
"Мы регулярно проводим аукционы на годовые, квартальные, месячные и дневные мощности – это требование европейского газового законодательства, которое мы ввели в Украине", – уточнил он.
И подытожил, что Украина готова обеспечить дополнительные объемы транзита для "Газпрома", а также и для других добывающих компаний из России и Средней Азии.
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