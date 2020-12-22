Украинская сторона готова обеспечить дополнительный объем транзита газа в Европу. Его проектные возможности сейчас составляют примерно 145 миллиардов кубометров.

О возможностях Украине обеспечить дополнительный транзит газа сообщил в фейсбуке директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Он напомнил, что в контракте "Газпрома" с "Нафтогазом" на 2021 год предусмотрено снижение транзита с 65 до 40 миллиардов кубометров.

Сначала для транзита на 2021 год забронировали мощности из расчета 40 миллиардов кубометров в год (113 миллионов кубометров ежедневно), но, вероятно, этих объемов недостаточно из-за проблемы с запуском "Северного потока – 2" и "Турецкого потока – 2",

– пояснил Макогон.

По его словам, дополнительные объемы транзита не требуют дополнительных межправительственных переговоров.

"Мы регулярно проводим аукционы на годовые, квартальные, месячные и дневные мощности – это требование европейского газового законодательства, которое мы ввели в Украине", – уточнил он.

И подытожил, что Украина готова обеспечить дополнительные объемы транзита для "Газпрома", а также и для других добывающих компаний из России и Средней Азии.

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Справка. "Нафтогаз" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС таковы: 65 миллиардов кубометров в 2020 году, по 40 миллиардов кубометров – следующие 4 года.