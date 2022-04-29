Украина готова поставлять Европе электроэнергию, в частности в обмен на газ, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что атомная генерация Украины очень велика. По его словам, мы сможем продавать электроэнергию по нормальным ценам, а не искусственным для какого-либо заработка.

Президент отметил, что наше государство понимает, что такое рынок и сможет существенно повлиять на него. Об этом политик сообщил во время встречи с журналистами 29 апреля, сообщает 24 канал.

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Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, то наша генерация очень поможет,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер указал, что пока есть технические сложности, потому что у нас война, которая не позволяет быстро развиваться. Однако Украина готова реально помочь многим странам с этим.

Украина планирует обменивать энергию на газ

Президент рассказал, что есть дефицит финансовый на сегодняшний день. По его словам, где-то 5 – 7 миллиардов евро в месяц. Это то, что не хватит на заработные платы и поэтому нам тоже нужна генерация этих денег.

Сейчас программы МВФ, Евросоюза, которыми мы вытащим эту ситуацию, но потом нам нужно торговать, экспортировать. Электрическая энергия поможет нам. Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электроэнергию и на взаимных дружеских отношениях можем получать недостаточный для нас объем газа из Европы. Давать электроэнергию, а получать газ. Такие вещи планируются,

– добавил политик.

Украина готова поставлять электроэнергию Болгарии

Украина готова поддержать Болгарию и помочь ей со снабжением электроэнергией.

Государства могут совместно использовать возможности, предоставляемые Трансбалканским газопроводом, чтобы диверсифицировать поставки газа в регионе.

Взаимодействие в энергетической сфере обсудили Владимир Зеленский и премьер Болгарии.

К слову – общий брифинг президента Украины и премьера Болгарии: смотрите видео