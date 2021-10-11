Украина готова объединиться с европейской энергосистемой, – Минэнерго

Украина планирует интегрировать Объединенную энергосистему в европейскую энергосеть ENTSO-E до 2023 года. По словам министра энергетики, Германа Галущенко, наша инфраструктура уже готова к этому процессу.

Уже в 2022 году украинские энергосистемы начнут тестовую работу в режиме изоляции, чтобы затем синхронизироваться с европейской энергосетью.

Интересно Ожидаем рост ВВП около 4%, но может помешать волна коронавируса, – Шмыгаль

Украинская энергосистема в хорошем состоянии

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что во время объединения с европейской энергосистемой, украинская сеть не потребует значительных вложений для усовершенствования и отладки работы. То есть, энергосеть Украины в хорошем состоянии и на высоком уровне.

По мнению министра энергетики Германа Галущенко, Украина полностью готова к этому процессу.

Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой,

– заявил министр.

Присоединение к сети ENTSO-E является одним из важных аспектов интеграции энергетического рынка Украины в ЕС. Кроме того, синхронизация с европейской энергосистемой повысит стабильность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.

ENTSO-E – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 операторов в 36 странах Европы.