Уже в 2022 году украинские энергосистемы начнут тестовую работу в режиме изоляции, чтобы затем синхронизироваться с европейской энергосетью.
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Украинская энергосистема в хорошем состоянии
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что во время объединения с европейской энергосистемой, украинская сеть не потребует значительных вложений для усовершенствования и отладки работы. То есть, энергосеть Украины в хорошем состоянии и на высоком уровне.
По мнению министра энергетики Германа Галущенко, Украина полностью готова к этому процессу.
Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой,
– заявил министр.
Присоединение к сети ENTSO-E является одним из важных аспектов интеграции энергетического рынка Украины в ЕС. Кроме того, синхронизация с европейской энергосистемой повысит стабильность энергоснабжения в Центрально-Восточной Европе.