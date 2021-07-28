Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30". По его словам, Украина уже начала ряд главных реформ.
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Зеленский проведет переговоры
Президент отметил, что 28 июля проведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Все важные реформы, которые ей обещали выполнить в Украине, уже начали и проголосовали.
Речь идет о земельной, банковской и судебной реформах. Также это касается Службы безопасности Украины.
Считаю, что мы готовы к получению транша,
– подчеркнул президент.
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Транш МВФ: последние новости
- Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина и МВФ достигли договоренностей в антикоррупционных вопросах. Правительство надеется к концу 2021 года получить транш в 700 миллионов долларов.
- Во время визита министра финансов Сергея Марченко в США, в МВФ оценили прогресс Украины в проведении важных реформ. Во время переговоров сторонам удалось согласовать свои позиции по ряду вопросов.
- Зеленский в июне прокомментировал вероятность получения транша. Тогда он заявил, что государство выполнит свои обещания для его получения, однако и без транша украинцы "будут жить".