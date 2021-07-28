Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30". По его словам, Украина уже начала ряд главных реформ.

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Зеленский проведет переговоры

Президент отметил, что 28 июля проведет телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Все важные реформы, которые ей обещали выполнить в Украине, уже начали и проголосовали.

Речь идет о земельной, банковской и судебной реформах. Также это касается Службы безопасности Украины.

Считаю, что мы готовы к получению транша,

– подчеркнул президент.

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