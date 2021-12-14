Украина ежемесячно будет импортировать от 6 до 10 кораблей угля, – Офис Президента

В Офисе Президента обещают, что уже к концу 2021 года на складах будет около 800 тысяч тонн угля. Это количество практически вдвое больше, чем то, что есть сегодня.

По состоянию на 14 декабря запасы составляют 450 тысяч тонн на складах ТЭС и еще 150 тысяч тонн – в портах. Об этом в программе "Свобода слова" на ICTV сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

Читайте также Дефицитный груз: в Украину прибыл второй корабль с американским углем

Ситуацию обещают исправить

По его словам, для того, чтобы наполнить склады, ежемесячно будут импортировать от 6 до 10 кораблей угля. Уже 2 находятся на разгрузке в портах и еще около шести – ждут до конца декабря.

Далее в январе, феврале, марте Украина будет импортировать такие же объемы угля. Уже можно спрогнозировать, что до конца года на наших складах будет примерно 800 тысяч тонн угля,

– отметил Ростислав Шурма.

Угля, который добывают в Украине, достаточно

Ростислав Шурма отметил, что сегодня объемы угля, которые добываются в Украине, являются достаточными для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу энергетической системы, учитывая тот режим, в котором работает атомная энергетика, гидроэнергетика и "зеленая" энергетика.

Ежемесячно Украина добывает в общем 1,3 миллиона тонн угля. Кроме этого, импорт из Польши ежемесячно составляет 100 – 120 тысяч тонн угля. В том режиме, в котором работает наша энергетика, мы будем сжигать от 1,4 миллиона до 1,6 миллиона тонн угля,

– добавил он.

"Если мы умножим 8 кораблей на 75 тысяч тонн – это примерно 550 тысяч. Мы сожжем украинский уголь и сожжем от 100 до 200 тысяч импортного. То есть 350 тысяч тонн морского импортного угля ляжет дополнительно на склад к тем 450 тысячам, которые сейчас есть", – подытожил чиновник.

Энергетический кризис в Украине: что известно

Владимир Зеленский заявил, что в Украину направляются семь кораблей с углем. По его словам, государство никого не оставит без света и тепла, недостатка не будет: уголь, который доставляют морем, полностью закроет потребности энергетической сферы до конца текущего года.

Денис Шмыгаль уточнил, что суда ожидают в конце ноября или начале декабря.

Блокирование Россией поставок угля в Украину: смотрите видео