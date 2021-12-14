По состоянию на 14 декабря запасы составляют 450 тысяч тонн на складах ТЭС и еще 150 тысяч тонн – в портах. Об этом в программе "Свобода слова" на ICTV сообщил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

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Ситуацию обещают исправить

По его словам, для того, чтобы наполнить склады, ежемесячно будут импортировать от 6 до 10 кораблей угля. Уже 2 находятся на разгрузке в портах и еще около шести – ждут до конца декабря.

Далее в январе, феврале, марте Украина будет импортировать такие же объемы угля. Уже можно спрогнозировать, что до конца года на наших складах будет примерно 800 тысяч тонн угля,

– отметил Ростислав Шурма.

Угля, который добывают в Украине, достаточно

Ростислав Шурма отметил, что сегодня объемы угля, которые добываются в Украине, являются достаточными для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу энергетической системы, учитывая тот режим, в котором работает атомная энергетика, гидроэнергетика и "зеленая" энергетика.

Ежемесячно Украина добывает в общем 1,3 миллиона тонн угля. Кроме этого, импорт из Польши ежемесячно составляет 100 – 120 тысяч тонн угля. В том режиме, в котором работает наша энергетика, мы будем сжигать от 1,4 миллиона до 1,6 миллиона тонн угля,

– добавил он.

"Если мы умножим 8 кораблей на 75 тысяч тонн – это примерно 550 тысяч. Мы сожжем украинский уголь и сожжем от 100 до 200 тысяч импортного. То есть 350 тысяч тонн морского импортного угля ляжет дополнительно на склад к тем 450 тысячам, которые сейчас есть", – подытожил чиновник.

Энергетический кризис в Украине: что известно

Владимир Зеленский заявил, что в Украину направляются семь кораблей с углем. По его словам, государство никого не оставит без света и тепла, недостатка не будет: уголь, который доставляют морем, полностью закроет потребности энергетической сферы до конца текущего года.

Денис Шмыгаль уточнил, что суда ожидают в конце ноября или начале декабря.

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