Украина и еще более 40 стран мира обязались отказаться от использования угля

На Климатическом саммите ООН COP26 в Глазго более 40 стран мира обязались отказаться от инвестиций в строительство угольных электростанций. Таким образом планируют уменьшить количество выбросов в атмосферу.

Страны постепенно будут отказываться от использования ископаемого топлива. Главная цель этой договоренности – полностью перейти на более экологичные источники электроэнергии.

Интересно "Я не придираюсь к ним": в ООН ответили на заявление Маска о 6 миллиардах для борьбы с голодом

Постепенный переход на более экологичную энергетику

Среди стран, которые согласились на отказ от угля – Польша, Канада, Украина, Вьетнам и ряд других. Государства с более развитой экономикой обязались сделать это к 2030-м годам, другие – к 2040-м.

Поэтапный отказ от угля позволит существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Это поможет как минимум задержать процесс глобального потепления.

Отказ от ископаемого топлива будет стимулировать страны переходить на экологически чистую энергетику.

Другие экологические решения

Более 100 стран мира планируют прекратить вырубку лесов до 2030 года. Такое решение мотивировано тем, что по данным ООН за последние 30 лет на планете исчезли 420 миллионов гектаров леса, что равно площади Индии.