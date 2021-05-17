Планы и прогнозы Украины

Согласно с оптимистичным и позитивным прогнозом НБУ, в течение следующих нескольких недель Нацбанку удастся выйти на staff level agreement (SLA) – это будет текст обновленного Меморандума. Также Гелетий отметил, что сейчас происходит дискуссия между НБУ и МВФ.

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После достижения договоренности мы скажем, что настал этот "счастливый" момент – достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные меры,

– прокомментировал Гелетий.

Предыдущие меры нужно выполнить до июня

Заместитель председателя НБУ отметил, что выше упомянутые предварительные меры Украина должна выполнить до конца июня текущего года, до так называемых каникул регулятора, чтобы попадать с первым просмотром программы в Совет директоров МВФ.

Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня,

– отметил Гелетий.

Судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной Рады, замечает Гелетий и отмечает, что сейчас работа НБУ с банковским комитетом – достаточно конструктивна. Также он надеется, что и с другими комитетами, на которых будут рассматриваться законодательные изменения, необходимы для продолжения сотрудничества с МВФ, все будет двигаться в таком же ключе. Ведь только после выполнения конкретных обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш.

И эти все вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала – staff level agreement – и дальше выполнять предварительные меры и уже попадать с первым просмотром программы на Совет директоров МВФ,

– рассказывает Гелетий.