Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью. Глава правительства заверил, что вариант с прекращением транзита не рассматривают после старта "Северного потока-2".

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Украина надеется на продление санкций против газопровода

Причина – российский газопровод до сих пор находится под санкциями. Шмыгаль надеется, что карательные ограничения Соединенные Штаты продлят.

Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня,

– добавил Шмыгаль.

Россия может не подавать газ, однако должна оплачивать мощности

Отметим, что ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Россия имеет право остановить транзит газа через украинскую территорию. Согласно подписанному контракту, Москва может не подавать его для транзита через забронированные мощности, однако должна их оплачивать.

По словам Витренко, Украина не раз предупреждала западных партнеров, что Москва использует газ как оружие. Это создает большую угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

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Важно! 4 октября Россия начала запускать газ в первую нить "Северного потока-2". В Москве говорят, что процесс будет происходить постепенно. На это уже дала официальное разрешение Дания.