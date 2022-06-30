Украина начала транспортировать электроэнергию в Европу

Наше государство 30 июня начало транспортировать электроэнергию в Европу. Это стало возможным, в том числе, благодаря энергетическому безвизу, который Украина получила несколько месяцев назад.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что через три месяца после получения нашим государством энергетического безвиза удалось начать экспорт отечественной электроэнергии в страны Европы.

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Экспортируют электроэнергию через Румынию

Денис Шмыгаль отметил, что 30 июня в 01.00 экспорт электроэнергии из Украины начался. Ее транспортируют в направлении Румынии, откуда она уже попадет в другие европейские государства. Сейчас говорится, что начальный объем будет составлять 100 мегаватт.

Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 миллионов гривен на продаже доступа к межгосударственному пересечению,

– подчеркнул Шмыгаль.

Украина может зарабатывать по 70 миллиардов гривен ежегодно

Он отметил, что у Украины большой потенциал. Наше государство способно экспортировать до 2,5 гигаватта электроэнергии. А это значит, что каждый год, если удастся выйти на такие мощности, в бюджет будут поступать 70 миллиардов гривен.

Премьер-министр отметил, что все это положительно отразится на инвестициях в эту отрасль. Конечно, о них можно будет говорить после победы в войне, развязанной Россией. Кроме того, мы сможем провести модернизацию носителей, чтобы соответствовать европейским стандартам.

Денис Шмыгаль убежден, что энергетика имеет все шансы стать одним из драйверов восстановления украинской экономики. Ведь она уже помогла нам делать шаги навстречу евроинтеграции.

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