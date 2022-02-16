Докажем себе и Европе, что можем самостоятельно обеспечивать энергонезависимость
Такое событие станет знаковым для Украины. Об этом министр экономики заявила во время марафона единения, пишет 24 канал.
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В ближайшее время Украину ждет знаковое событие – мы проведем тест на энергетическую независимость. Украина на три дня отсоединится от энергосистем России и Беларуси. Так мы докажем себе и Европе, что способны самостоятельно обеспечивать энергонезависимость,
– подчеркнула Свириденко.
Она также рассказала о ситуации в экономике. По словам министра, тревожные новости начали распространять не только в январе, но еще до начала отопительного сезона. Тогда все эксперты пугали возможными отключениями энергетики.
"Но мы не только выдержали, у нас историческое событие – у нас 15 блоков электростанций работают на полную мощность и обеспечивают энергетическую стойкость нашего государства", – отметила глава Минэкономики.
Она добавила, что запасы угля составляют более 1 миллиона тонн. Это вдвое больше, чем было в прошлом году.
Кроме того, в газохранилищах Украины 10,7 миллиарда кубометров природного газа. Поэтому этот отопительный сезон мы проходим "спокойно и взвешенно". "Эти негативные ожидания экспертов не оправдались", – подчеркнула Свириденко.
Что известно о марафоне единения
- Западные СМИ писали, что 16 февраля Россия нападет на Украину. Они даже называли конкретное время.
- Чтобы уменьшить тревогу населения, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в этот день Дня единения. Он важен для того, чтобы показать врагу, что украинцы сильный и единый народ, готовый защищать свою землю.
- В 8 часов утра начался марафон единения, в котором приняли участие политики и жители разных городов Украины.
- Кроме того, в этот день состоятся разные торжества. В частности, запланировано поднятие зарплаты для военных.
- Интересно, что после того, как никакого вторжения в Украину ночью не произошло, СМИ отредактировали свою статью.
Смотрите видео с марафона единения: