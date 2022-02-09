Об этом свидетельствуют данные российской федеральной таможенной службы. Однако, согласно показателям украинской Государственной таможенной службы, рост торговли между странами составил почти 39%.

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Разногласия объясняются тем, что Россия считает торговлю с временно оккупированными территориями Украины как торговлю с нашим государством. Украинская таможня данных о торговле между ОРДЛО и страной-агрессором в свою статистику не включает и даже не владеет этой информацией.

Поставки из России, по данным россиян, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов. Поставки из Украины – на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины составило почти 3,9 миллиарда долларов.

По данным украинской таможни, общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров в Украину – 6,65 миллиарда, украинских в России – 3,44 миллиарда.

Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины таможня определила в 3,21 миллиарда долларов.

Подробнее об экспорте

Больше всего в 2021 году из России в Украину было поставлено энергоносителей – на 4 миллиарда долларов. В эту цифру входят:

закупки угля – 1,55 миллиарда долларов, рост в 1,5 раза;

готовых нефтепродуктов (в основном дизельное топливо) – 1,24 миллиарда долларов;

сжиженного газа – 960 миллионов долларов (рост в 3,5 раза);

кокса – 230 миллионов (рост в 6,2 раза).

Газ и ядерное топливо Украина в 2021 году у России не покупала. Далее в списке идут аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители, пластмасса, холодильники и стиральные машины.

Главной позицией украинского экспорта в Россию в 2021 году с большим отрывом стал глинозем. Его с завода, принадлежащего "Русалу" в Николаеве, поставили на 626 миллионов долларов.

Еще пять позиций в ТОП-10 экспорта в Россию заняла металлопродукция на общую сумму 791 миллион долларов. На 77 миллионов было поставлено помп для жидкостей, на 61 миллион – упаковочных изделий из пластмассы, на 46 миллионов – керамической плитки.