Украина отменила пошлины на ввоз вин из ЕС
С 1 января 2021 года Украина отменила пошлины на ввоз вин. Произошло это в рамках обязательства по экономической части ассоциации с Евросоюзом.
До недавнего времени пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3 – 0,4 евро за литр. Об этом сообщает AgroPolit.com.
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По данным Госстата, в Украину ввезли винной продукции на 146,7 миллионов, в то же время Украина экспортировала продукции на 11,9 миллионов долларов. В первом полугодии 2020 года Украина экспортировала вина на 6,1 миллионов долларов, а импорт составил 67,9 миллионов долларов.
Куда экспортирует Украина
- Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили продукции на 1,3 миллионов долларов.
- Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия, куда экспортировали вина на 1 миллион долларов.
Какие преимущества и недостатки отмены пошлины
Уменьшение или отмена пошлины разрушает барьеры для продукции. Это позволяет экспортировать свою продукцию в другие страны и сохранять конкурентоспособную цену.
Если говорить конкретно об Украине, то на прилавках наших магазинов появится больше иностранных производителей вин. А вот выдержат ли отечественные производители конкуренции – вопрос остается открытым.
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