С 1 января 2021 года Украина отменила пошлины на ввоз вин. Произошло это в рамках обязательства по экономической части ассоциации с Евросоюзом.

До недавнего времени пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3 – 0,4 евро за литр. Об этом сообщает AgroPolit.com.

Важно Украины поймала Беларусь на "недружественных действиях" и ввела новую пошлину: какими будут последствия

По данным Госстата, в Украину ввезли винной продукции на 146,7 миллионов, в то же время Украина экспортировала продукции на 11,9 миллионов долларов. В первом полугодии 2020 года Украина экспортировала вина на 6,1 миллионов долларов, а импорт составил 67,9 миллионов долларов.

Куда экспортирует Украина

Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили продукции на 1,3 миллионов долларов.

Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия, куда экспортировали вина на 1 миллион долларов.

Какие преимущества и недостатки отмены пошлины

Уменьшение или отмена пошлины разрушает барьеры для продукции. Это позволяет экспортировать свою продукцию в другие страны и сохранять конкурентоспособную цену.

Если говорить конкретно об Украине, то на прилавках наших магазинов появится больше иностранных производителей вин. А вот выдержат ли отечественные производители конкуренции – вопрос остается открытым.