Угроза вторжения России ослабляет макростабильность Украины, – Fitch

На фоне возможного военного вторжения России в Украину может пострадать экономика нашего государства. В частности, есть угроза макростабильности Украины.

Нарушение макростабильности, к сожалению, не единственная угроза возможного нападения врага. Он также влияет на перспективы роста, финансового и внешнего положения Украины.

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Агентство успокаивает

Специалисты, несмотря на все угрозы, придерживаются базового предположения о развертывании конфликта. Они считают, что он не может обостриться до уровня, ставящего под угрозу общие экономические показатели.

В то же время обозреватели прогнозируют, что Международный валютный фонд выделит деньги Украине частично. Соответственно, предполагают, что мы получим 2,2 миллиарда долларов до июня по программе SBA.

Ожидается также достаточный прогресс в поддержке Украины от других международных финансовых организаций и доступа к внешним рынкам.

Риски для экономики Украины

Нацбанк называл два ключевых риска для экономики Украины. Речь шла о военном конфликте с Россией, что уже привело к давлению на валютном рынке и ценовому всплеску в мире. В НБУ объясняли, что значительная неопределенность по поводу эскалации военного конфликта может быть фактором ухудшения ожиданий, в том числе инфляционных. Также может сказываться на отсрочке инвестиционных решений, что сдерживает восстановление экономики.

На минувшей неделе, то есть с 10 по 16 января, гривна ощутимо обесценилась и приблизилась к своей психологической отметке в 28 гривен за доллар. Причиной стал информационный фон относительно геополитической ситуации.

В то же время глава Кабмина Денис Шмигаль заявлял, что в 2022 году Украина снова намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Речь идет о сотрудничестве после окончания летом программы stand-by.

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