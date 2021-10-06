Джо Байден попытается усилить давление на республиканцев, чтобы остановить блокирование этого процесса с их стороны. Встреча запланирована в Белом доме в среду, 6 октября.
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Байден обсудит с компаниями угрозу дефолта по госдолгу США
Издание, ссылаясь на источники, сообщило: Джо Байден встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны.
Во время встречи Президент США постарается подчеркнуть, что любая задержка с поднятием потолка госдолга увеличивает риск дефолта,
– говорится в сообщении.
Издание сообщило, что одна из целей Байдена – повлиять на республиканцев, которые блокируют в Конгрессе проект закона о повышении лимита государственного долга.
В частности на встрече будут главы финансовых корпораций и банков – Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и другие гендиректора.
Также будет присутствовать глава Минфина США Джанет Йеллен. Кстати, по словам Йеллен, у Конгресса осталось меньше двух недель для принятия решения по этому вопросу.
Коротко о возможном дефолте в США
- 4 октября Джо Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт. Это вероятно, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга.
- Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден заявил, что республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой.
- Сам Байден отметил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.
- 18 октября Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита государственного долга. В Минфине США подчеркнули, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.