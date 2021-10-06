Джо Байден попытается усилить давление на республиканцев, чтобы остановить блокирование этого процесса с их стороны. Встреча запланирована в Белом доме в среду, 6 октября.

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Байден обсудит с компаниями угрозу дефолта по госдолгу США

Издание, ссылаясь на источники, сообщило: Джо Байден встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны.

Во время встречи Президент США постарается подчеркнуть, что любая задержка с поднятием потолка госдолга увеличивает риск дефолта,

– говорится в сообщении.

Издание сообщило, что одна из целей Байдена – повлиять на республиканцев, которые блокируют в Конгрессе проект закона о повышении лимита государственного долга.

В частности на встрече будут главы финансовых корпораций и банков – Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и другие гендиректора.

Также будет присутствовать глава Минфина США Джанет Йеллен. Кстати, по словам Йеллен, у Конгресса осталось меньше двух недель для принятия решения по этому вопросу.

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