Представители украинской власти заверили партнеров с МВФ во время переговоров, что уменьшение цены на газ является временной, но необходимой мерой. В частности, сотрудничество обеих сторон достаточно конструктивное.

После того, как миссия МВФ завершит свою работу в Украине, все будет происходить так, как и планировали ранее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, сейчас в Украине есть месячный продукт по умолчанию, когда неизвестно, какую цену на газ получат граждане в следующем месяце.

Шмыгаль заявил, что он оказался "неудобным" для украинского рынка, где потребители привыкли к фиксированному тарифу.

Будем говорить с МВФ, чтобы сделать по умолчанию опцию годового продукта,

– подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что такие аргументы представители МВФ также хорошо восприняли.

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Как отметил премьер-министр, представители "Нафтогаза" также общались с МВФ. В частности, они заверили, что пока не происходит ни одного возложения специальных обязанностей и Украина не использует нерыночных механизмов. По словам Шмыгаля, именно поэтому сотрудничество с Фондом можно считать довольно конструктивным.

Глава правительства также предположил, что представители МВФ могут ждать окончательный документ, чтобы убедиться, что Украина не возвращается к регулированию тарифов.

Тарифы на газ в Украине: коротко

В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения.

Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты. В частности, люди требовали от властей вернуть старые тарифы.

Владимир Зеленский собрал энергетическое совещание. На нем он поручил правительству срочно решить проблему с тарифами.

Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривен, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.



Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала