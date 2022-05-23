Удар в спину: в Казахстане заморозили 21,5 миллиона долларов в филиалах российских банков

Казахстан заморозил более 20 миллионов долларов иностранной валюты на счетах банков из России. Это сделали согласно требованиям санкций Запада.

Около 9,2 млрд тенге на счетах дочерних компаний российских банков в Казахстане заморозили. Это эквивалентно 21,5 миллиона долларов.

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На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте,

– заявила глава финрегулятора.

Чьи счета заморозили

В Казахстане заморозили счета 3 российских банков:

Сбербанк – 2,7 млрд тенге плюс заблокированные платежи в иностранной валюте на сумму 2,9 млрд тенге;

– 2,7 млрд тенге плюс заблокированные платежи в иностранной валюте на сумму 2,9 млрд тенге; Альфа-Банк – 6,2 миллиарда тенге плюс заблокированные платежи и переводы на 3,9 миллиарда тенге;

– 6,2 миллиарда тенге плюс заблокированные платежи и переводы на 3,9 миллиарда тенге; Банк ВТБ – 0,3 миллиарда тенге, платежи и переводы – не заморожены.

Что известно о санкциях Запада

Международные партнеры Украины наложили санкции на российские банки еще с начала полномасштабной войны, постепенно усиливая их. В последнем шестом пакете санкций также планируется отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от системы SWIFT. Но из-за блокировки нефтяного эмбарго шестой пакет в целом еще не принимают.

У россиян уже есть существенные проблемы с покупкой товаров за границей, поскольку их карты массово не принимают. Так, граждане страны-агрессора начали ездить в Беларусь, чтобы оформить карты Visa и Mastercard.

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