Удалось ли ФОПам восстановить докарантинний уровень доходов: опрос

Треть малого бизнеса пока не смогла восстановить докарантинний уровень доходов. Также согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации большинство ФЛП не участвовали в государственных программах поддержки.

Результаты опроса

Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинний уровень доходов

48% частично, но не полностью удалось восстановить уровень доходов .

. 28% опрошенных ФЛП сообщили, что им пока не удалось достичь докарантинного уровня доходов.

17% – сообщили, что несколько волн карантина никак не повлияли на их финансовые показатели.

7% – сумели увеличить уровень дохода.

Читайте также В августе реальная зарплата украинцев в годовом измерении выросла на 10,9%

Готов ли малый бизнес к новому локдауну

34% опрошенных респондентов ответили, что готовы к новому локдауну.

41% – не готовы.

25% – не смогли определиться с ответом.

Нуждаются ли ФОПы в поддержке в случае нового локдауна

48% ответили, что в случае усиления карантина они не потребуют поддержки от государства , зато лучшей поддержкой они сочтут невмешательства государства в дела бизнеса.

ответили, что в случае усиления карантина они , зато лучшей поддержкой они сочтут невмешательства государства в дела бизнеса. 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

10% ожидают ускорения диджитализации услуг и сервисов и контроля над тем, чтобы они реально работали.

Сколько ФЛП участвовало в госпрограммах

Программа помощи работникам и ФОПам в размере 8 тысяч гривен

52% – не участвовали в программе и не считают сумму в 8 тысяч гривен помощью.

21% – участвовали и получили помощь.

15% – участвовали, но не получили помощь.

Программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%"

69% – не участвовали.

15% – было отказано в участии в программе.

6% – успешно получили кредит по этой программе.

66% ФЛП ответили, что большую часть поступлений получают безналично, а 30% рассказали об увеличении доли безналичных поступлений в результате воздействия карантина., что программа доступных кредитов для бизнеса была запущена 3 февраля 2020 года с целью поддержки инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки.

К теме Доступные кредиты 5–7–9%: сколько денег получил украинский бизнес со дня запуска программы

Как проводился опрос

Опрос проводился с 18 августа по 20 сентября 2021 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В опросе приняли участие 105 предпринимателей – представителей малого бизнеса.