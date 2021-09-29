Результаты опроса
Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинний уровень доходов
- 48% частично, но не полностью удалось восстановить уровень доходов.
- 28% опрошенных ФЛП сообщили, что им пока не удалось достичь докарантинного уровня доходов.
- 17% – сообщили, что несколько волн карантина никак не повлияли на их финансовые показатели.
- 7% – сумели увеличить уровень дохода.
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Готов ли малый бизнес к новому локдауну
- 34% опрошенных респондентов ответили, что готовы к новому локдауну.
- 41% – не готовы.
- 25% – не смогли определиться с ответом.
Нуждаются ли ФОПы в поддержке в случае нового локдауна
- 48% ответили, что в случае усиления карантина они не потребуют поддержки от государства, зато лучшей поддержкой они сочтут невмешательства государства в дела бизнеса.
- 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
- 10% ожидают ускорения диджитализации услуг и сервисов и контроля над тем, чтобы они реально работали.
Сколько ФЛП участвовало в госпрограммах
Программа помощи работникам и ФОПам в размере 8 тысяч гривен
- 52% – не участвовали в программе и не считают сумму в 8 тысяч гривен помощью.
- 21% – участвовали и получили помощь.
- 15% – участвовали, но не получили помощь.
- 69% – не участвовали.
- 15% – было отказано в участии в программе.
- 6% – успешно получили кредит по этой программе.
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