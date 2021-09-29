Результаты опроса

Сколько ФЛП смогли восстановить докарантинний уровень доходов

  • 48% частично, но не полностью удалось восстановить уровень доходов.
  • 28% опрошенных ФЛП сообщили, что им пока не удалось достичь докарантинного уровня доходов.
  • 17% – сообщили, что несколько волн карантина никак не повлияли на их финансовые показатели.
  • 7% – сумели увеличить уровень дохода.

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Готов ли малый бизнес к новому локдауну

  • 34% опрошенных респондентов ответили, что готовы к новому локдауну.
  • 41% – не готовы.
  • 25% – не смогли определиться с ответом.

Нуждаются ли ФОПы в поддержке в случае нового локдауна

  • 48% ответили, что в случае усиления карантина они не потребуют поддержки от государства, зато лучшей поддержкой они сочтут невмешательства государства в дела бизнеса.
  • 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
  • 10% ожидают ускорения диджитализации услуг и сервисов и контроля над тем, чтобы они реально работали.

Сколько ФЛП участвовало в госпрограммах

Программа помощи работникам и ФОПам в размере 8 тысяч гривен

  • 52% – не участвовали в программе и не считают сумму в 8 тысяч гривен помощью.
  • 21% – участвовали и получили помощь.
  • 15% – участвовали, но не получили помощь.
  • 69% – не участвовали.
  • 15% – было отказано в участии в программе.
  • 6% – успешно получили кредит по этой программе.

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