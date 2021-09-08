Какой будет учетная ставка

Сейчас учетная ставка – 8%, до этого уровня Нацбанк поднял ее 22 июля. Однако высокий уровень инфляции, превышающий ожидания НБУ заставит регулятора поднять ставку снова, считает Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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С этим соглашается и руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий. Он отмечает, что не только фактическая инфляция, но и ее риски (удержание высоких цен на продовольствие, энергоносители) остаются значительными.

Юрий Шоломицкий и Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, сходятся в прогнозе, что учетную ставкау поднимут до 8,5%.

Я прогнозирую повышение ставки на 0,5 процентных пункта – до 8.5%. С одной стороны, выход годовой инфляции за психологический барьер в 10% заставляет НБУ немного понервничать. С другой – Украина имела слабые показатели роста ВВП в первом и втором кварталах. Чрезмерное повышение ставки может тормозить восстановление экономики. Поэтому в этой ситуации, я считаю, Нацбанк предпримет незначительное повышение,

– прогнозирует Михаил Демкив.

Что не так с инфляцией Инфляция (рост общего уровня цен) по итогам июля в годовом измерении Инфляция (рост общего уровня цен) по итогам июля в годовом измерении составила 10,2% . По итогам года НБУ ожидает 9,6% . Это существенно превышает цель Нацбанка – 5±1%. Примечательно, что свои предыдущие решения по поднятию учетной ставки, представители Нацбанка объясняли именно высокой инфляцией.

Как поднятие ставки повлияет на гривну

Финансисты, опрошенные 24 каналом уверены, что в случае поднятия учетной ставки, гривна укрепится. В частности, Юрий Шоломицкий ожидает небольшого укрепления гривны в конце недели до 26,7 гривны за доллар.

Если учетную ставку повысят, гривна получит умеренную поддержку. Вероятно даже небольшое снижение курса доллара. В противном случае давление на национальную валюту усилится,

– рассказала Анна Волуйчак.

Заметим, что НБУ установил официальный курс доллара на 9 сентября на уровне 26,75 гривны.

Как это повлияет на депозиты

Депозиты в Украине всегда реагируют на учетную ставку. Чем она выше – тем выше доходность депозитов. Сейчас средняя депозитная ставка в Украине, согласно индексу UIRD:

Гривневый депозит сроком 3 месяца – 6,93% годовых;

Депозит сроком 6 месяцев – 7,78% годовых;

Депозит на 9 месяцев – 8,15% годовых;

Депозит продолжительностью в год – 8,36% годовых.

Украинцы могут рассчитывать, что в течение следующих месяцев – ведь депозитная ставка реагирует на изменение учетной с опозданием – доходность депозитов незначительно возрастет.

Цена снижения инфляции

Национальный банк Украины применяет режим инфляционного таргетирования – то есть применяет различные инструменты для того, чтобы инфляция была в пределах желаемого диапазона. Исследование Вокс Украина показало, что снижая инфляцию, НБУ больше вредит ВВП.