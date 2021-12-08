Учетную ставку могут поднять: эксперты назвали основные причины

9 декабря уровень учетной ставки в Нацбанке будет пересмотрен последний раз в этом году. Несмотря на то, что регулятор обещал не повышать ее до конца года, эксперты считают, что это вполне возможно.

Какой будет учетная ставка

Эксперты, опрошенные Экономикой 24, среди основных причин поднятия учетной ставки назвали инфляционное давление, медленное восстановление экономики, усиление политических рисков и рост курса. Поэтому, учитывая это, следует ожидать поднятия до 9% годовых.

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Вместе с тем Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка, считает, что в этот раз членам монетарного комитета будет очень тяжело принимать решение по учетной ставке. Их мнения разделились еще во время последнего пересмотра ее уровня в октябре. Подробнее о том, как голосовали члены монетарного комитета в октябре, читайте здесь.

Жесткая монетарная политика – ответ на инфляцию

Он считает, что в пользу повышения ставки пока говорят несколько выше прогнозов НБУ инфляция в октябре (10,9% в годовом измерении), а также общемировой тренд на более жесткую монетарную политику в ответ на ускоренную инфляцию.

"Последнюю уже даже ФРС США не называет временным явлением", подчеркивает Свитек. Также он отмечает, что НБУ один из первых начал повышать ставку, но все же общие тенденции оказывают, по меньшей мере, психологическое влияние.

На мой взгляд, несколько вероятнее решение об увеличении ставки до 9%. Хотя не будет ничего удивительного и в решении сохранить ставку на текущем уровне – 8,5%. Иван Свитек глава правления Юнекс Банка

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что Нацбанк последует примеру многих стран и повысит ставку, хотя нынешний прогноз самого регулятора предполагает ее неизменность следующие три месяца.

Я прогнозирую повышение ставки на 0,5%. Основная причина – инфляция, которая остается высокой и будет продолжать быть риском для НБУ в следующем году. Михаил Демкив финансовый аналитик группы ICU

Инфляционное давление

Аналитик Concorde Capital Евгегия Ахтырко напоминает, что в октябре инфляция в годовом исчислении снизилась с 11% до 10,9% только благодаря административному снижению тарифа на электроэнергию для населения.

Если исключить этот фактор, годовая инфляция осталась бы на том же уровне, что и в сентябре. Это значит, что потребительский спрос остается высоким. На наш взгляд, это должно быть основным аргументом в повышении ставки. Евгегия Ахтырко аналитик Concorde Capital

Также она отмечает, что усилились политические риски (внутренние и внешние) и вырос обменный курс из-за фактора усиления политических рисков.

Раньше усиление обменного курса помогало сдерживать инфляцию, теперь этот фактор отсутствует,

– подчеркивает аналитика.

Ситуация с инфляцией в мире

Напомним, что в мире сейчас наблюдается заметный рост инфляции, так что инфляционное давление испытывает не только экономика Украины. Даже несмотря на то, что в октябре инфляция замедлилась до 10,9% годовых, после 11% в сентябре, она все еще намного выше целевого диапазона в 5±1% годовых.

В Еврозоне инфляция ускорилась до 4,1% годовых, что является самым высоким показателем с 1997 года.

В Великобритании – до 4,2% годовых.

В США до 6,2% годовых, обновив рекорд 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продовольствие, обновила 30-летний показатель.

Что такое инфляция Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

Медленные темпы роста экономики

Иван Свитек обращает внимание на медленные темпы роста экономики, оказавшиеся не столь высокими, как ожидали даже еще несколько месяцев назад. Также прогнозы на конец 2021 года недавно в очередной раз были снижены. Так что эксперт считает, что при таких условиях принимать решение об увеличении ставки будет очень непросто.

Что означает изменение учетной ставки Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте. На сколько подорожают цены в Украине: смотрите видео