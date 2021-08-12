Почему нужна дискуссия по согласованию ставки

По словам Любченко сейчас еще не было подобной дискуссии по поводу согласования уровня учетной ставки, однако политик уже выразил такое пожелание перед главой Нацбанка. Поскольку вопрос учетной ставки касается не только НБУ, но и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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По мнению Любченко, НБУ ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, но ее следует согласовать, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП. Также он уверен, что причины инфляции не связанные с монетарными факторами. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора,

– считает Любченко. Циклы поднятия учетной ставки 5 марта НБУ поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, что было впервые с апреля 2019 года.

15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5%. Тогда регулятор говорил о том, что оставит ее на этом уровне до конца 2021 года.

22 июля учетную ставку подняли до 8%. Глава НБУ отметил, что регулятор вынужден пойти на этот шаг из инфляционного давление и для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым 5%. Ситуация с инфляцией в Украине Политик считает, что для экономики важно, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции, а инфляция была прогнозируемой. Также Любченко надеется, что в Украине скоро появятся фондовые инструменты для укрепления экономики, поскольку сейчас трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена.

Я понимаю НБУ, беспокоится за инфляцию и стабильную денежную единицу. Однако трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена и работает в одноканальном режиме – через валютный рынок,

– рассказал Любченко.

Уровень инфляции в Украине

В июле 2021 года потребительская инфляция ускорилась до 10,2% в годовом измерении против 9,5% годовых, которые были в июне. В месячном измерении цены выросли на 0,1%.

В НБУ прогнозируют, что течение III квартала (июль – сентябрь) инфляция будет оставаться выше 10% годовых, но замедлится уже в конце 2021 года, а целевых 5% достигнет во втором полугодии 2022 года.

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