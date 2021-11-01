Учетная ставка: будут ли еще повышены до конца года и, какая ситуация с инфляцией

Половина членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают, что до конца года учетная ставка не будет подниматься и останется на уровне 8,5%. Однако риски ускорения инфляции в Украине на прогнозном горизонте выросли, считает регулятор.

Уровень учетной ставки

20 октября состоялась дискуссия Комитета по монетарной политике по поводу уровня учетной ставки. Семь членов поддержали ее сохранение на уровне 8,5%, а трое были за повышение до 9%. 21 октября НБУ сообщил, что сохраняет ставку на уровне 8,5%. Напомним, что с начала года регулятор повысил учетную ставку на 2,5 процентных пунктира.

Обратите внимание Экономика Украины в 2021 – 2023 годах будет расти, но меньшими темпами, – НБУ

Примечательно, что перед пересмотром единого мнения на рынке не было и эксперты прогнозировали сохранение ее на прежнем уровне, но при определенных условиях.

Будут ли еще повышения учетной ставки до конца года

В НБУ уровень учетной ставки будет пересмотрен еще один раз в этом году – в начале декабря. При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов комитета разделились поровну. Половина членов Комитета по монетарной политике не ожидают больше повышений.

Другая считает, что регулятор должен быть готов к ее повышению в декабре, учитывая высокую вероятность дальнейшей реализации проинфляционных рисков и подготовить к этому участников рынка.

Три члена ожидают повышения ставки на 1 процентный пунктир до конца года.

Двое – на 0,5 процентных пунктиров.

Какой будет учетная ставка в конце 2022 года

Практически все члены Комитета ожидают учетную ставку на уровне 7,5 – 8% к концу следующего года.

к концу следующего года. Один участник дискуссии считает, что в конце 2022 года она будет выше, чем сейчас – 9%.

Что означает изменение уровня учетной ставки Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Инфляционное давление со стороны стран – торговых партнеров продолжает усиливаться, отмечают в НБУ. В ожидании более продолжительного и интенсивного усиления инфляционного давления все больше центробанков стран с развивающимися рынками прибегают к повышению ключевых ставок.

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Ситуация с инфляцией в Украине

"На фоне высокой инфляции медленно ухудшаются инфляционные ожидания всех групп респондентов – населения, бизнеса, аналитиков. Их дальнейшее разбалансирование является существенным риском для замедления инфляции до 5% в следующем году", – говорится в сообщении НБУ.

Регулятор считает, что инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель в 5% в конце 2022 года. Также НБУ сохранил прогноз уровня инфляции на 2021 – 2023 годы. Подробнее об этом, читайте здесь.