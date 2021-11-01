Уровень учетной ставки

20 октября состоялась дискуссия Комитета по монетарной политике по поводу уровня учетной ставки. Семь членов поддержали ее сохранение на уровне 8,5%, а трое были за повышение до 9%. 21 октября НБУ сообщил, что сохраняет ставку на уровне 8,5%. Напомним, что с начала года регулятор повысил учетную ставку на 2,5 процентных пунктира.

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Примечательно, что перед пересмотром единого мнения на рынке не было и эксперты прогнозировали сохранение ее на прежнем уровне, но при определенных условиях.

Будут ли еще повышения учетной ставки до конца года

В НБУ уровень учетной ставки будет пересмотрен еще один раз в этом году – в начале декабря. При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов комитета разделились поровну . Половина членов Комитета по монетарной политике не ожидают больше повышений.

Другая считает, что регулятор должен быть готов к ее повышению в декабре, учитывая высокую вероятность дальнейшей реализации проинфляционных рисков и подготовить к этому участников рынка.

Три члена ожидают повышения ставки на 1 процентный пунктир до конца года.

Двое – на 0,5 процентных пунктиров.

Какой будет учетная ставка в конце 2022 года

Практически все члены Комитета ожидают учетную ставку на уровне 7,5 – 8% к концу следующего года.

Один участник дискуссии считает, что в конце 2022 года она будет выше, чем сейчас – 9%.

Что означает изменение уровня учетной ставки Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте. Важно! Инфляционное давление со стороны стран – торговых партнеров продолжает усиливаться, отмечают в НБУ. В ожидании более продолжительного и интенсивного усиления инфляционного давления все больше центробанков стран с развивающимися рынками прибегают к повышению ключевых ставок.

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Ситуация с инфляцией в Украине

"На фоне высокой инфляции медленно ухудшаются инфляционные ожидания всех групп респондентов – населения, бизнеса, аналитиков. Их дальнейшее разбалансирование является существенным риском для замедления инфляции до 5% в следующем году", – говорится в сообщении НБУ.