Учетная ставка: будут ли еще повышения до конца 2021 года
Источник:Национальный банк Украины
Подавляющее большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины считают, что к концу 2021 года учетную ставку нужно еще раз повысить на 0,5%, а один член выступил за более агрессивное повышение на 1%.
Уровень учетной ставки: мнения членов КМП
- Шестеро членов КМП поддержали повышение учетной ставки до 8% 22 июля, однако некоторые были за более агрессивное ее поднятия.
- Двое из присутствующих членов поддерживали повышение сразу на 1% до 8,5.
- Один член КМП высказался даже за поднятие сразу до 9%, в связи с инфляционным давлением.
Читайте также Нацбанк объяснил, почему гривна начала укреплятьсяНапомним , что с 15 апреля по 22 июля уровень учетной ставки составлял 7,5%.
Когда ждать вероятное повышение учетной ставки
В НБУ рассказали, что подавляющее большинство членов КМП ожидают, что к концу 2021 года регулятору придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 процентных пунктиров и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до ІІ квартала 2022 года. Поскольку, это позволит ослабить инфляционное давление и вернуть инфляцию в целевой диапазон.
Уровень учетной ставки
22 июля 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8%. Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, во время пресс-брифинга, что регулятор вынужден пойти на этот шаг из инфляционного давление и для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым 5%.
Циклы поднятия учетной ставки
- 5 марта НБУ поднял учетную ставку с 6% до 6,5%, что было впервые с апреля 2019 года.
- 15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5%. Тогда регулятор говорил о том, что оставит ее на этом уровне до конца 2021 года.
- 22 июля учетную ставку подняли до 8%.
Инфляция в Украине
Инфляция в 2021 году составит 9%, согласно обновленному прогнозу НБУ. Также регулятор ожидает, что вскоре инфляция может превысить 10%, однако начнет замедляться уже в конце 2021 года. Приближение инфляции к цели в 5% состоится несколько позже, чем прогнозировалось в апреле – во второй половине 2022 года.
Поэтому, члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски.Напомним
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Инфляционные ожидания
Относительно инфляционных ожиданий, то в большинстве групп респондентов они улучшились, однако это вероятно обусловлено сезонным удешевлением отдельных пищевых продуктов и укреплением гривны, считают в НБУ. Поэтому, выход инфляции за пределы 10% создает риски их ухудшение, особенно у домохозяйств.
Также один из участников КМП подчеркнул, что быстрого отклика со стороны банковских депозитных ставок ждать не стоит, в частности, из-за высокого уровня ликвидности банковской системы.