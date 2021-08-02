Уровень учетной ставки: мнения членов КМП

Шестеро членов КМП поддержали повышение учетной ставки до 8% 22 июля, однако некоторые были за более агрессивное ее поднятия.

Двое из присутствующих членов поддерживали повышение сразу на 1% до 8,5 .

Один член КМП высказался даже за поднятие сразу до 9% , в связи с инфляционным давлением.

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Напомним , что с 15 апреля по 22 июля уровень учетной ставки составлял 7,5%.

Когда ждать вероятное повышение учетной ставки

В НБУ рассказали, что подавляющее большинство членов КМП ожидают, что к концу 2021 года регулятору придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 процентных пунктиров и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до ІІ квартала 2022 года. Поскольку, это позволит ослабить инфляционное давление и вернуть инфляцию в целевой диапазон.

Уровень учетной ставки

22 июля 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8%. Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, во время пресс-брифинга, что регулятор вынужден пойти на этот шаг из инфляционного давление и для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым 5%.

Циклы поднятия учетной ставки

5 марта НБУ поднял учетную ставку с 6% до 6,5% , что было впервые с апреля 2019 года.

15 апреля НБУ снова поднял учетную ставку, теперь до 7,5% . Тогда регулятор говорил о том, что оставит ее на этом уровне до конца 2021 года.

22 июля учетную ставку подняли до 8% .

Инфляция в Украине

Инфляция в 2021 году составит 9%, согласно обновленному прогнозу НБУ. Также регулятор ожидает, что вскоре инфляция может превысить 10%, однако начнет замедляться уже в конце 2021 года. Приближение инфляции к цели в 5% состоится несколько позже, чем прогнозировалось в апреле – во второй половине 2022 года.

Поэтому, члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски.

Напомним , что в июне инфляция в Украине осталась на майском уровне и составила 9,5% в годовом измерении.

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Инфляционные ожидания

Относительно инфляционных ожиданий, то в большинстве групп респондентов они улучшились, однако это вероятно обусловлено сезонным удешевлением отдельных пищевых продуктов и укреплением гривны, считают в НБУ. Поэтому, выход инфляции за пределы 10% создает риски их ухудшение, особенно у домохозяйств.