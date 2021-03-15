В начале марта в Украине выросла учетная ставка. В НБУ планируют повышать ее и в дальнейшем: это нужно, чтобы ослаблять инфляционное давление.

Согласно базовому сценарию макропрогноза Национального банка, 3 марта учетная ставка выросла до 6,5%. Однако в дальнейшем она может достичь 7%, говорят члены Комитета по монетарной политике НБУ.

Напомним НБУ повысил учетную ставку: на сколько и что это значит для экономики

Рост учетной ставки

Усиление инфляционного давления в первом полугодии 2021 года было ожидаемым, говорят в НБУ. Динамика базовой инфляции близка к прогнозной траектории.

Необходимость повышения ставки для сбалансирования инфляционных ожиданий была прокоммуницирована, а шаг в 0,5 процентных пунктов в целом соответствует рыночным ожиданиям,

– пишет НБУ.

Однако члены Комитета монетарной политики согласились: для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий, Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку. Речь идет об уровне в 0,5 процентных пунктов. Поэтому учетная ставка может достичь 7%.

Что такое учетная ставка?

Это один из монетарных инструментов. С его помощью Нацбанк устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир. Он влияет на стоимость привлеченных средств и размещенных денег на соответствующий период.



Данные с Это один из монетарных инструментов. С его помощью Нацбанк устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир. Он влияет на стоимость привлеченных средств и размещенных денег на соответствующий период.Данные с сайта НБУ

Что повлияло на повышение учетной ставки

В целом НБУ выделил два фактора, из-за которых пришлось повысить учетную ставку:

инфляция;

ряд осложнений, связанных с пандемией COVID-19.

Все это прямо или косвенно влияет на экономику страны.

Рост цен

Как отметили в НБУ, цены на мировых товарных рынках растут стремительнее, чем ожидалось. Речь идет о стоимости энергоносителей и продовольственных товаров.

Увеличивается инфляционное давление со стороны стран-торговых партнеров через активизацию их экономик и девальвационные эффекты в отдельных странах,

– говорят в НБУ.

По данным Нацбанка, внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилилось. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г. Существенно по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными.