Убыточная отрасль: потери госпредприятий Минэнерго за первое полугодие
5 ноября 2021 , 15:11Читати новину українською
Источник:"Марлин"
За первое полугодие текущего года крупнейшие государственные угольные предприятия, подчиненные Министерству энергетики Украины, отчитались о чистом убытке на общую сумму почти в 600 миллионов гривен. "Торецкуголь" в Донецкой области получило больше всего убытков.
Убытки госпредприятий Минэнерго
- "Торецкуголь" в Донецкой области получило 214,9 миллиона гривен.
- "Львовуголь" – 204,2 миллиона гривен.
- "Лисичанскуголь" в Луганской области - 103,7 миллиона гривен.
"Волыньуголь" – 53,8 миллиона гривен.
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Причина убытков госкомпаний в первом полугодии 2021 года
- "Торецкугля" объясняет убытки нехваткой материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.
- Причина ущерба на "Лисичанскуголь" – прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.
Убытки компаний Минэнерго за другие периоды
- За первое полугодие 2020 года три предприятия отчитались об 1 миллиарде гривен убытка. Только "Львовуголь" оказался прибыльным и получил 213 миллионов гривен за этот период.
- За I квартал 2021 года чистый убыток госпредприятий Минэнерго составил более 1,6 миллиарда гривен.
- За 2020 год 46 государственных предприятий отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 4,2 миллиарда гривен.