Убыточная отрасль: потери госпредприятий Минэнерго за первое полугодие

15:11

За первое полугодие текущего года крупнейшие государственные угольные предприятия, подчиненные Министерству энергетики Украины, отчитались о чистом убытке на общую сумму почти в 600 миллионов гривен. "Торецкуголь" в Донецкой области получило больше всего убытков.