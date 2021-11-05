Убыточная отрасль: потери госпредприятий Минэнерго за первое полугодие

5 ноября 2021 , 15:11
Читати новину українською

Источник:

"Марлин"

За первое полугодие текущего года крупнейшие государственные угольные предприятия, подчиненные Министерству энергетики Украины, отчитались о чистом убытке на общую сумму почти в 600 миллионов гривен. "Торецкуголь" в Донецкой области получило больше всего убытков.

Убытки госпредприятий Минэнерго

  • "Торецкуголь" в Донецкой области получило 214,9 миллиона гривен.
  • "Львовуголь" – 204,2 миллиона гривен.
  • "Лисичанскуголь" в Луганской области - 103,7 миллиона гривен.
    "Волыньуголь" – 53,8 миллиона гривен. 

Обратите внимание Россия не пропускает уголь из Казахстана в Украину: чем это грозит

Причина убытков госкомпаний в первом полугодии 2021 года

  • "Торецкугля" объясняет убытки нехваткой материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.
  • Причина ущерба на "Лисичанскуголь" – прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.
Важно! Правительство отнесло "Львовуголь" и "Волыньуголь" к предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Убытки компаний Минэнерго за другие периоды 

  • За первое полугодие 2020 года  три предприятия отчитались об 1 миллиарде гривен убытка. Только "Львовуголь" оказался прибыльным и получил 213 миллионов гривен за этот период.
  • За I квартал 2021 года чистый убыток госпредприятий Минэнерго составил более 1,6 миллиарда гривен
  • За 2020 год 46 государственных предприятий отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 4,2 миллиарда гривен.
Автор: Дар'я Вереньова