Убытки госпредприятий Минэнерго
- "Торецкуголь" в Донецкой области получило 214,9 миллиона гривен.
- "Львовуголь" – 204,2 миллиона гривен.
- "Лисичанскуголь" в Луганской области - 103,7 миллиона гривен.
"Волыньуголь" – 53,8 миллиона гривен.
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- "Торецкугля" объясняет убытки нехваткой материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.
- Причина ущерба на "Лисичанскуголь" – прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.