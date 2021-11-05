Убытки госпредприятий Минэнерго

  • "Торецкуголь" в Донецкой области получило 214,9 миллиона гривен.
  • "Львовуголь" – 204,2 миллиона гривен.
  • "Лисичанскуголь" в Луганской области - 103,7 миллиона гривен.
    "Волыньуголь" – 53,8 миллиона гривен.

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  • "Торецкугля" объясняет убытки нехваткой материалов для осуществления хозяйственной деятельности, что делает невозможным осуществление производственных процессов в полном объеме.
  • Причина ущерба на "Лисичанскуголь" – прекращение электроснабжения и отсутствие средств на ремонт и приобретение необходимых материалов.

Убытки компаний Минэнерго за другие периоды