Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам Украина уже понесла прямые инфраструктурные потери и падение экономики из-за вторжения России. К тому же нас ждут экономические последствия из-за разрушенных предприятий, которые сейчас невозможно оценить.

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Убытки от войны

Инфраструктурные убытки

По оценке правительства, Украина уже понесла потери примерно в 120 миллиардов долларов от повреждения оккупантами инфраструктуры.

Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения. – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут,

– отметил Шмыгаль.

Если учесть еще и военную инфраструктуру и гражданские потери, то ущерб составил более 270 миллиардов долларов. Премьер напомнил, что в Украине создали реестр утраченного имущества в Дие – зарегистрировать свои потери может каждый человек.

Потери экономики

Из-за войны украинские предприятия недополучили прибыль, а в украинские рынки не вложили те инвестиции, которые планировались в мирное время. Эти недополученные средства выльются в падение ВВП. По расчетам правительства, именно от таких действий убытки достигают более 290 миллиардов долларов.

Вторичные убытки

Падение ВВП приведет к вторичным убыткам. Особенно учитывая то, что значительная часть предприятий разрушена агрессором. В перспективе это также повлияет на доходы государства.

Поэтому только прямые убытки уже достигли более 560 миллиардов долларов. А убытки, посчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляют более 1 триллиона долларов.

В то же время Шмыгаль заверил, что денег на все первоочередные расходы в Украине хватит, по крайней мере следующие 2 – 3 месяца. Речь идет о:

армии,

социальных выплатах,

медицине,

других защищенных статьях бюджета.

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