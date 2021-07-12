Миллиардная прибыль: сколько заработали самые большие госкомпании Украины за квартал

Совокупный доход за I квартал 2021 года, 8 из 15 крупнейших государственных предприятий Украины составил около 25 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий.

За январь – март, то есть I квартал 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания НАК "Нафтогаз Украины", а самім убыточным предприятием оказалась "Укрзализныця".

Интересно Лучше оберега: какие системы безопасности установлены в Hyundai TUCSON Hybrid

ТОП 5 госкомпаний, которые заработали больше всего:

НАК "Нафтогаз Украины" – 12,6 миллиарда гривен;

– 12,6 миллиарда гривен; "Оператор газотранспортной системы Украины" – 4,7 миллиарда гривен;

– 4,7 миллиарда гривен; "Укрэнерго" – 3,7 миллиарда гривен;

– 3,7 миллиарда гривен; "Укргидроэнерго" – 2,2 миллиарда гривен;

– 2,2 миллиарда гривен; "Энергоатом" – 1 миллиард гривен.

Какие компании оказались убыточными

Наиболее убыточной оказалась "Укрзализныця", которая в I квартале 2021 года получила чистые убытки почти на 2 миллиарда гривен. Эксперты же объясняют убыточность железнодорожной и авиа отрасли пандемией COVID-19, которая непосредственно повлияла на них.

ТОП 3 самых убыточных госпредприятия

"Укрзализныця" – 1,7 миллиарда гривен;

– 1,7 миллиарда гривен; "Украэродвижение " – 205,8 миллиона гривен;

" – 205,8 миллиона гривен; аэропорт "Борисполь" – 196,7 миллиона гривен.

Суммарный ущерб 7 предприятий из ТОП 15 госпредприятий за I квартал составляет около 2,4 миллиарда гривен.

Финансовый результат 15 госкомпаний Украины за I квартал 2021 / Инфографика "Марлин"