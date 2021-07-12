Миллиардная прибыль: сколько заработали самые большие госкомпании Украины за квартал
Источник:"Марлин"
Совокупный доход за I квартал 2021 года, 8 из 15 крупнейших государственных предприятий Украины составил около 25 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий.
За январь – март, то есть I квартал 2021 года наибольшую прибыль получила госкомпания НАК "Нафтогаз Украины", а самім убыточным предприятием оказалась "Укрзализныця".
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ТОП 5 госкомпаний, которые заработали больше всего:
- НАК "Нафтогаз Украины" – 12,6 миллиарда гривен;
- "Оператор газотранспортной системы Украины" – 4,7 миллиарда гривен;
- "Укрэнерго" – 3,7 миллиарда гривен;
- "Укргидроэнерго" – 2,2 миллиарда гривен;
- "Энергоатом" – 1 миллиард гривен.
Какие компании оказались убыточными
Наиболее убыточной оказалась "Укрзализныця", которая в I квартале 2021 года получила чистые убытки почти на 2 миллиарда гривен. Эксперты же объясняют убыточность железнодорожной и авиа отрасли пандемией COVID-19, которая непосредственно повлияла на них.
ТОП 3 самых убыточных госпредприятия
- "Укрзализныця" – 1,7 миллиарда гривен;
- "Украэродвижение" – 205,8 миллиона гривен;
- аэропорт "Борисполь" – 196,7 миллиона гривен.
Финансовый результат 15 госкомпаний Украины за I квартал 2021 / Инфографика "Марлин"