Главные данные отчета компании
- Чистая прибыль в 2020 году 10 дочерних предприятий госкомпании "Автомобильные дороги Украины" составила 85 миллионов гривен.
- Чистый убыток 21 дочернего предприятия компании – 215 миллионов гривен.
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Сравнение убытков компании за три последних года:
- в 2019 году компания отчиталась об убытках на сумму в 443,2 миллиона гривен;
- в 2018 году убытки составили 314,7 миллиона гривен;
- за 2017 году – 82 миллиона гривен.
Компания "Автомобильные дороги Украины" осуществляет эксплуатационное содержание почти 54% сети дорог общего пользования государственного значения, которая обеспечивает проезд автотранспорта этими стратегическими путями. Также компания входит в сферу управления "Укравтодора".
Причины убытков госкомпании, по мнению ее руководства:
- Установление заказчиками дорожных работ дискриминационных условий и применения административных рычагов воздействия, уменьшает объемы привлечения отдельных дочерних предприятий.
- Задолженность основных государственных заказчиков перед дочерними предприятиями компании, в 2020 году составляла 240 миллионов гривен.
- Более 90% дорожной техники и оборудования предприятий – технически устаревшие, поэтому общая потребность облавтодоров в обновлении мощностей составляет более 10 миллиардов гривен.
- Необходимость содержать большое количество производственных баз, часть из которых отдают в аренду, в том числе конкурентам.
- Несостоятельность дочерних предприятий выплатить долги из-за отсутствия доходов.
Временно исполняющим обязанности директора компании с марта 2021 года является Тарас Петрушак, который в течение 5 последних лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника управления в государственном учреждении "Укрспортобеспечения". Банкротство и долги компании.
Банкротство и убытки компании
В 2020 году было возбуждено 6 дел о банкротстве дочерних предприятий компании "Автомобильные дороги Украины". Руководство компании также отмечает, что подавляющее большинство предприятий имеют долги, что приводит к потере возможностей выполнять ремонты, содержать автомобильные дороги, грозит банкротством.
На конец 2020 года текущие обязательства компании составляли 2,65 миллиарда гривен, что состояли:
- с краткосрочных кредитов банков – 36 миллионов гривен;
- за товары, работы, услуги – 802,5 миллиона гривен;
- по расчетам с бюджетом – 1,06 миллиона гривен;
- по расчетам по страхованию – 91,1 миллиона гривен;
- по оплате труда – 209,7 миллиона гривен и тому подобное.