Главные данные отчета компании

Чистая прибыль в 2020 году 10 дочерних предприятий госкомпании "Автомобильные дороги Украины" составила 85 миллионов гривен.

Чистый убыток 21 дочернего предприятия компании – 215 миллионов гривен.

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Сравнение убытков компании за три последних года:

в 2019 году компания отчиталась об убытках на сумму в 443,2 миллиона гривен;

в 2018 году убытки составили 314,7 миллиона гривен;

за 2017 году – 82 миллиона гривен.

Компания "Автомобильные дороги Украины" осуществляет эксплуатационное содержание почти 54% сети дорог общего пользования государственного значения, которая обеспечивает проезд автотранспорта этими стратегическими путями. Также компания входит в сферу управления "Укравтодора".

Напомним! Постановлением Кабмина от 28 апреля 2021 году компании "Укравтодор" были одобрены госгарантии на сумму в 10 миллиардов гривен, ссуды под которые можно будет привлекать сроком до 15 лет.

Причины убытков госкомпании, по мнению ее руководства:

Установление заказчиками дорожных работ дискриминационных условий и применения административных рычагов воздействия, уменьшает объемы привлечения отдельных дочерних предприятий.

Задолженность основных государственных заказчиков перед дочерними предприятиями компании, в 2020 году составляла 240 миллионов гривен.

Более 90% дорожной техники и оборудования предприятий – технически устаревшие, поэтому общая потребность облавтодоров в обновлении мощностей составляет более 10 миллиардов гривен.

Не обходимость содержать большое количество производственных баз, часть из которых отдают в аренду, в том числе конкурентам.

обходимость содержать большое количество производственных баз, часть из которых отдают в аренду, в том числе конкурентам. Несостоятельность дочерних предприятий выплатить долги из-за отсутствия доходов.

Временно исполняющим обязанности директора компании с марта 2021 года является Тарас Петрушак, который в течение 5 последних лет занимал должности заместителя и первого заместителя начальника управления в государственном учреждении "Укрспортобеспечения". Банкротство и долги компании.

Банкротство и убытки компании

В 2020 году было возбуждено 6 дел о банкротстве дочерних предприятий компании "Автомобильные дороги Украины" . Руководство компании также отмечает, что подавляющее большинство предприятий имеют долги, что приводит к потере возможностей выполнять ремонты, содержать автомобильные дороги, грозит банкротством.

На конец 2020 года текущие обязательства компании составляли 2,65 миллиарда гривен, что состояли: