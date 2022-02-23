"Убийственные санкции"
"Если говорить именно об "убийственных" санкциях, то это может быть "отсоединение" России от доллара. Даже не "отсоединение" от SWIFT", — считает Острикова. Эксперт напомнила, что у России есть собственная платежная система СПФС (Система передачи финансовых сообщений), а также о существовании системы платежей, созданной Китаем CIPS, – Cross-Border Interbank Payment System.
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Что такое SWIFTПлатежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и территориях. Иными словами SWIFT – мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг.
"Отсоединение" России от доллара
Эксперт отмечает, что "отсоединение" страны-агрессора от доллара сделает невозможным любые внешнеэкономические расчеты.
Поэтому именно запрет российским банкам создавать корреспондентские счета в долларах США в американских банках. Президент США Джо Байден уже допускал такую возможность. Этот шаг фактически сделает невозможным какие-либо внешнеэкономические расчеты,
– считает Острикова.
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Как Россию мир может превратить в Северную Корею
"При чем можно оставить России, например, один долларовый счет в каком-то госбанке и разрешить расчеты за газ, нефть и некоторые гуманитарные товары через этот счет", – делится эксперт. Острикова считает, что таким образом мир не потеряет Россию, как поставщика энергоресурсов, но нанесет ей колоссальный ущерб, фактически превратит ее в Северную Корею.
Санкции против России / Инфографика 24 канала
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