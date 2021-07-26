У Зеленского прокомментировали информацию о скорой отставке Шевченко из НБУ
Источник:24 канал
В СМИ распространили информацию, что главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут уволить со своей должности. Впрочем, в Офисе Президента это опровергли.
Мол, информация о подготовке отставки руководителя НБУ не соответствует действительности. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии, который ОП предоставил 24 каналу.
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В ОП отреагировали на слухи о возможной отставке Шевченко из НБУ
По информации СМИ, Шевченко может уйти в отставку по нескольким причинам. Прежде всего якобы речь идет о провале переговоров с Международным валютным фондом.
Я бы сказал, что эта информация не соответствует действительности по многим причинам,
– подчеркнул Устенко.
И пояснил, что переговоры с МВФ проводит не только НБУ. К этому привлечены многие институты:
- Министерство финансов;
- Министерство юстиции;
- Министерство энергетики;
- весь Кабинет Министров.
Поэтому за эту проблему точно отвечает не один человек. К тому же советник Зеленского отметил, что в ОП надеются на прогресс с МВФ и ожидают подписания предварительного соглашения в ближайшие недели.
Он также считает необоснованной критику Нацбанка за сворачивание программы долгосрочного рефинансирования. Ведь средства на президентскую программу "5-7-9", что перекрывают процентную ставку, идут из госбюджета, а не НБУ.
Устенко отреагировал на последние решения Национального банка по увеличению учетной ставки. По его словам, это является абсолютно нормальными действиями любого регулятора.
Что этому предшествовало
- Издание "Экономическая правда" 26 июля со ссылкой на собственные источники написало, что в Офисе Президента рассматривают возможность увольнения главы Национального банка Кирилла Шевченко.
- Среди основных причин отставки называют: провал переговоров с МВФ, желание главы ОП Андрея Ермака сменить главу "Ощадбанка", лицензирование банков (согласование продажи украинской "дочки" российского "Сбербанка").
- К тому же собеседники из ОП заявили в комментарии, что "Шевченко не является командным игроком".