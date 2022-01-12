У Зеленского ожидают три большие приватизации в 2022 году
Источник:Интерфакс-Украина
В Офисе президента заявили, что в 2022 году ожидают приватизации 3 новых объектов. Пояснили также, что первые десять объектов "приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить".
Речь идет о накопленном уровне недоверия, который сдерживает стратегических инвесторов. Об этом в интервью рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
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В ОП заявили о приватизации 3 объектов в 2022 году
Заместитель главы Офиса президента Ростислава Шурмы отметил, что для преодоления "уровня недоверия" нужно время.
Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК (речь идет об Объединенной горно-химической компании – 24 канал), "Центрэнерго", Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать,
– заверил Шурма.
Комментируя цену, чиновник заверил, что, например: "На ОГХК не придет Rio Tinto ли кто-то из крупных добывающих компаний – они видят определенные риски. Скорее всего, это будет какой-то промежуточный инвестор. И он будет покупать этот актив с доходностью, которая полтора – два раза превышает ту, по которой бы считали перечисленные выше компании. А значит, цена этого актива будет в полтора – два раза ниже".
По мнению Шурмы, к этому следует спокойно относиться. В частности он пояснил:
- "государству выгоднее получить за такой актив меньше, но иметь рабочие места, увеличение объемов экспорта и продаж на внутреннем рынке, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно затухали;
- большую приватизацию следует проводить прозрачно, продавать объект за объектом".
Коротко о большой приватизации
- В Фонде госимущества поясняют, что под приватизацией говорится об отчуждении имущества, находящегося в государственной собственности, в пользу физических или юридических лиц. Объектами большой приватизации являются такие, цена которых превышает 250 миллионов гривен.
- Кроме того, аукцион по приватизации ОГХК был запланирован на декабрь 2021 года, однако он уже в третий раз не состоялся. В последний раз одна из заявок не соответствовала условиям законодательства.
- В ноябре 2021 года на заседании правительства приняли решение восстановить "Энергетическую компанию Украины" и передать ей "Центрэнерго" и госшахты. Все для дальнейшей приватизации.
- В июне 2021 года заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко заявил, что приватизация Одесского припортового завода запланирована на первое полугодие 2022 года.
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