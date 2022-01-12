У Зеленского ожидают три большие приватизации в 2022 году

В Офисе президента заявили, что в 2022 году ожидают приватизации 3 новых объектов. Пояснили также, что первые десять объектов "приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить".

Речь идет о накопленном уровне недоверия, который сдерживает стратегических инвесторов. Об этом в интервью рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

К теме Спиртзаводы, порты и хлебокомбинаты: какие объекты госимущества приватизируют в 2022 году

В ОП заявили о приватизации 3 объектов в 2022 году

Заместитель главы Офиса президента Ростислава Шурмы отметил, что для преодоления "уровня недоверия" нужно время.

Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК (речь идет об Объединенной горно-химической компании – 24 канал), "Центрэнерго", Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать,

– заверил Шурма.

Комментируя цену, чиновник заверил, что, например: "На ОГХК не придет Rio Tinto ли кто-то из крупных добывающих компаний – они видят определенные риски. Скорее всего, это будет какой-то промежуточный инвестор. И он будет покупать этот актив с доходностью, которая полтора – два раза превышает ту, по которой бы считали перечисленные выше компании. А значит, цена этого актива будет в полтора – два раза ниже".

По мнению Шурмы, к этому следует спокойно относиться. В частности он пояснил:

"государству выгоднее получить за такой актив меньше, но иметь рабочие места, увеличение объемов экспорта и продаж на внутреннем рынке, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно затухали;

большую приватизацию следует проводить прозрачно, продавать объект за объектом".

Коротко о большой приватизации

В Фонде госимущества поясняют, что под приватизацией говорится об отчуждении имущества, находящегося в государственной собственности, в пользу физических или юридических лиц. Объектами большой приватизации являются такие, цена которых превышает 250 миллионов гривен.

Кроме того, аукцион по приватизации ОГХК был запланирован на декабрь 2021 года, однако он уже в третий раз не состоялся. В последний раз одна из заявок не соответствовала условиям законодательства.

В ноябре 2021 года на заседании правительства приняли решение восстановить "Энергетическую компанию Украины" и передать ей "Центрэнерго" и госшахты. Все для дальнейшей приватизации.

В июне 2021 года заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко заявил, что приватизация Одесского припортового завода запланирована на первое полугодие 2022 года.

Нечестная приватизация: сколько Украина потеряла от этого – смотрите видео