У Зеленского ожидают три большие приватизации в 2022 году

12 января 2022 , 16:39
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Источник:

Интерфакс-Украина

В Офисе президента заявили, что в 2022 году ожидают приватизации 3 новых объектов. Пояснили также, что первые десять объектов "приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить".

Речь идет о накопленном уровне недоверия, который сдерживает стратегических инвесторов. Об этом в интервью рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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В ОП заявили о приватизации 3 объектов в 2022 году

Заместитель главы Офиса президента Ростислава Шурмы отметил, что для преодоления "уровня недоверия" нужно время.

Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК (речь идет об Объединенной горно-химической компании – 24 канал), "Центрэнерго", Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать,
– заверил Шурма.

Комментируя цену, чиновник заверил, что, например: "На ОГХК не придет Rio Tinto ли кто-то из крупных добывающих компаний – они видят определенные риски. Скорее всего, это будет какой-то промежуточный инвестор. И он будет покупать этот актив с доходностью, которая полтора – два раза превышает ту, по которой бы считали перечисленные выше компании. А значит, цена этого актива будет в полтора – два раза ниже".

По мнению Шурмы, к этому следует спокойно относиться. В частности он пояснил:

  • "государству выгоднее получить за такой актив меньше, но иметь рабочие места, увеличение объемов экспорта и продаж на внутреннем рынке, чем держать такие компании в государственной собственности и чтобы они постепенно затухали;
  • большую приватизацию следует проводить прозрачно, продавать объект за объектом".

Коротко о большой приватизации

  • В Фонде госимущества поясняют, что под приватизацией говорится об отчуждении имущества, находящегося в государственной собственности, в пользу физических или юридических лиц. Объектами большой приватизации являются такие, цена которых превышает 250 миллионов гривен.
  • Кроме того, аукцион по приватизации ОГХК был запланирован на декабрь 2021 года, однако он уже в третий раз не состоялся. В последний раз одна из заявок не соответствовала условиям законодательства.
  • В ноябре 2021 года на заседании правительства приняли решение восстановить "Энергетическую компанию Украины" и передать ей "Центрэнерго" и госшахты. Все для дальнейшей приватизации.
  • В июне 2021 года заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко заявил, что приватизация Одесского припортового завода запланирована на первое полугодие 2022 года.

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Автор: Діана Квасневська