Украина ожидает очередной транш от МВФ в 2021. Но пока деньги не поступили, так как возникли логистические проблемы.

Тем не менее программа сотрудничества с Международным валютным фондом продолжается. Об этом рассказал советник Президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко 28 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, 25 февраля МВФ назвал условия для продолжения переговоров с Украиной

Устенко: Проблема не в том, что нам нужно что-то выполнить

Советник Зеленского отметил, что программа сотрудничества Фонда и Украины рассчитана на 5 миллиардов долларов, а получил Киев только 2,1 миллиарда. Остальные деньги должны были поступить после пересмотра программы, но пока этого не произошло.

И здесь не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно,

– заверил Устенко.

Он пояснил, что прописанные требования в программе сотрудничества с МВФ – это то же самое, что есть и в программе президента Зеленского: "Реформа судебной системы, борьба с коррупцией и тому подобное".

В сотрудничестве с МВФ есть логистические препятствия, но оно не прекращено

Устенко говорит, что в Офисе Президента понимают "Возникли проблемы даже не технического характера, а логистического". А возникли они потому, что нельзя "просто взять и изменить украинское законодательство".

Чтобы его менять – скажем, касаемо судебной системы, – президент проводил много встреч, говорил с экспертами. Это занимало много времени. И логистически мы не выдержали то время, которое, как надеялись, сможем выдержать,

– объяснил Олег Устенко.

Однако программу сотрудничества с Международным валютным фондом никто не прекращал:

Как только Верховная Рада проголосует инициативы президента, "мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу".

МВФ и Украина: что следует помнить о соглашении 2020

9 июня 2020 в МВФ одобрили программу stand-by для Украины на 18 месяцев на 5 миллиардов долларов. И уже 12 июня Украина получила первый транш кредита – 2,1 миллиарда.

Первый пересмотр программы по выполнению Украиной обязательств должен был состояться в конце 2020, второй – в июне 2021, но пандемия скорректировала график .

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине уже в феврале 2021, но безрезультатно: решение о пересмотре программы stand-by так и не приняли.