Напомним! Согласно пенсионной реформы 2003 года в Украине должно было заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы
– обязательные пенсионные накопления
– не внедрен до сих пор.
Риски по мнению Устенка
Ухудшение демографии
Советник считает, что это одна из насущных проблем в данном вопросе. Ведь нужно тянуть солидарную систему, когда на одного пенсионера приходится уже почти один работник.
Сейчас в Украине меньше чем 13 миллионов работающего населения, в то время, как пенсионеров
– 11,1 миллиона человек. В общем, эксперты прогнозируют демографический спад в Украине в ближайшее время, а следовательно солидарны пенсии будут только уменьшаться.
Что такое солидарные пенсии
Солидарные пенсии –
это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда граждане, которые работают, платят взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.
Работники и работодатели пойдут в "тень"
В Украине, по мнению Устенка, сейчас и так достаточно большая налоговая нагрузка, в то время, как пенсии невелики. Советник не уверен, что украинцы будут готовы сами доплачивать в накопительные фонды, как и работодатели платить больше. В то же время просто перераспределить, забрав часть ресурса из солидарной системы, Устенко тоже кажется немного странным.
Введение второго уровня пенсионного обслуживания сейчас, на мой взгляд, связано со значительными рисками,
– отмечает Устенко. Неразвитость финансового рынка
Устенко считает финансовый рынок в Украине не развитым. Его интересует куда дальше деньги будут инвестированы, как они будут сохранены и в какие инструменты будут вкладываться средства населения.
Куда правительство планирует инвестировать деньги украинцев
Правительство планирует, что накопление украинцев не будут лежать без дела, ожидая их выхода на пенсию, а сразу будут вкладываться в экономику страны. Но
Минсоцполитики сразу же отметило, что деньги украинцев будут инвестироваться только в те инструменты, которые определены законодательством, как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и так далее).
Все заработанные инвестиционные доходы накопительные инвестиционные фонды будут распределять между будущими пенсионерами.
Куда следует двигаться по мнению Устенка
Устенко считает, что сейчас
лучше двигаться в сторону третьего . Когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать. Но здесь также есть много вопросов и пробелов по мнению советника. В частности планирует ли правительство допустить на рынок иностранные пенсионные фонды и каким именно фондам будут готовы доверять собственные накопления украинцы. – добровольного – уровня пенсионной системы
Чем должно обеспечить правительство украинцев
Устенко считает, что правительство должно обеспечить население гарантиями, которые будут регулировать работу частных пенсионных фондов и контролировать их деятельность. Также необходимо параллельно развивать финансовый рынок.
Пока же я против второго уровня, но за третий, если там будут обеспечены серьезные гарантии со стороны государства,
рассказывает Устенко. –
В общем, советник по экономическим вопросам считает, что если не будет доверия со стороны населения к правительству, то подобную реформу провести будет очень сложно.