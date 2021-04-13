В Украине хотят запустить второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления, благодаря которым правительство планирует обеспечить население достойными пенсиями в размере около 7 тысяч гривен. Однако, Устенко не поддерживает всеобщего оптимизма и считает, что страна не готова еще к этому этапу. Советник отметил, что уже высказал свои опасения профильному министру.

К теме Обязательные пенсионные накопления: как будет работать второй уровень пенсионной системы

Напомним! Согласно пенсионной реформы 2003 года в Украине должно было заработать три уровня пенсионной системы. Однако, второй уровень пенсионной системы – обязательные пенсионные накопления – не внедрен до сих пор.

Риски по мнению Устенка

Ухудшение демографии

Советник считает, что это одна из насущных проблем в данном вопросе. Ведь нужно тянуть солидарную систему, когда на одного пенсионера приходится уже почти один работник.

Сейчас в Украине меньше чем 13 миллионов работающего населения, в то время, как пенсионеров – 11,1 миллиона человек. В общем, эксперты прогнозируют демографический спад в Украине в ближайшее время, а следовательно солидарны пенсии будут только уменьшаться.

Что такое солидарные пенсии Солидарные пенсии – это те пенсионные выплаты, к которым мы привыкли. Когда граждане, которые работают, платят взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу из этих средств выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Здесь работает принцип солидарности поколений. Фактически молодое поколение платит пенсии старшему.

Работники и работодатели пойдут в "тень"

В Украине, по мнению Устенка, сейчас и так достаточно большая налоговая нагрузка, в то время, как пенсии невелики. Советник не уверен, что украинцы будут готовы сами доплачивать в накопительные фонды, как и работодатели платить больше. В то же время просто перераспределить, забрав часть ресурса из солидарной системы, Устенко тоже кажется немного странным.

Введение второго уровня пенсионного обслуживания сейчас, на мой взгляд, связано со значительными рисками,

– отмечает Устенко.

Неразвитость финансового рынка

Устенко считает финансовый рынок в Украине не развитым. Его интересует куда дальше деньги будут инвестированы, как они будут сохранены и в какие инструменты будут вкладываться средства населения.

Куда правительство планирует инвестировать деньги украинцев

Правительство планирует, что накопление украинцев не будут лежать без дела, ожидая их выхода на пенсию, а сразу будут вкладываться в экономику страны. Но Минсоцполитики сразу же отметило, что деньги украинцев будут инвестироваться только в те инструменты, которые определены законодательством, как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и так далее).

Все заработанные инвестиционные доходы накопительные инвестиционные фонды будут распределять между будущими пенсионерами.

Куда следует двигаться по мнению Устенка

Устенко считает, что сейчас лучше двигаться в сторону третьего – добровольного – уровня пенсионной системы. Когда каждый сам решает, когда, где и сколько ему накапливать. Но здесь также есть много вопросов и пробелов по мнению советника. В частности планирует ли правительство допустить на рынок иностранные пенсионные фонды и каким именно фондам будут готовы доверять собственные накопления украинцы.

Сейчас добровольные пенсионные взносы имеют лишь 9% населения, то есть меньше миллиона человек.

Чем должно обеспечить правительство украинцев

Устенко считает, что правительство должно обеспечить население гарантиями, которые будут регулировать работу частных пенсионных фондов и контролировать их деятельность. Также необходимо параллельно развивать финансовый рынок.

Пока же я против второго уровня, но за третий, если там будут обеспечены серьезные гарантии со стороны государства,

– рассказывает Устенко.

В общем, советник по экономическим вопросам считает, что если не будет доверия со стороны населения к правительству, то подобную реформу провести будет очень сложно.