У Украины проблемы с управлением государственным долгом, – экономист
Из-за проблем с размещением ОВГЗ и доходности евробондов Украина имеет риски по выполнению госдолга. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 каналу рассказал экономический аналитик Любомир Шавалюк.
Проблемы по управлению госдолгом
Эксперт отмечает, что доход к погашению украинских еврооблигаций значительно вырос в результате их распродажи на глобальном рынке. Поэтому, по его мнению, у страны есть проблемы с управления госдолгом.
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Доходность евробондов
Шавалюк напоминает, что еще три месяца назад суверенные евробонды Украины с погашением в 2022 году торговались с доходностью около 3%, а сейчас торгуются с доходностью до погашения около 13 – 15%.
Это существенно усложняет, а фактически делает невозможным выход на внешние рынки с новыми заимствованиями, что создает излишний риск исполнения бюджета,
– подчеркивает эксперт.
Падение в цене ОВГЗ
За последние три месяца доходность ОВГЗ к погашению выросла от двух до четырех процентных пунктов, делится эксперт. Также он отмечает, что в результате аукциона 14 февраля, ОВГЗ упали в цене, после того, как Минфин продал их более чем на 13,7 миллиарда гривен.
Госбюджет испытывает проблемы не только с внешними заемщиками, но и вообще с размещением новых ОВГЗ,
– подчеркивает Шавалюк.
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28 декабря 2021 года, на последнем аукционе по первичному размещению внутренних гособлигаций, привлекли почти 15 миллиардов гривен. В то же время, с аукционов, проведенных в этом году, суммарный объем привлечения едва превысил 13 миллиардов гривен в эквиваленте. Поэтому эксперт считает, что если такая ситуация сохранится надолго, она будет создавать риски для выполнения государственного бюджета.
Что такое ОВГЗОблигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке. Они подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.
Источник Минфин
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