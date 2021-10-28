У украинцев в сентябре выросла средняя зарплата

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. Это на 242 гривны больше по сравнению с августом.

Как изменилась зарплата украинцев

За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 18,7%. В то же время с учетом инфляции оплата увеличилась на 6,9%.

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Наибольшую зарплату в сентябре получили в Киеве – 20 658 гривен, а наименьшую – в Черновицкой области. Там люди максимально заработали 10 976 гривен.

Работники каких отраслей получили больше всего

Сотрудники отрасли "Информация и телекоммуникации" заработали 25 427 гривен. Интересно, что за год зарплата у них увеличились на 26,6%;

Финансовая и страховая деятельность – 22 547 гривен (+16,6%);

Государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование-18 842 гривен (+13,0%);

профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 514 гривен (+14,2%).

По данным опроса сервиса Jooble, более 85% украинцев в течение года планируют поменять свою работу . Довольны своим местом труда лишь 5,4% населения. Менять работу украинцев прежде всего мотивирует отсутствие возможностей для роста зарплаты.

Напомним, в августе реальная зарплата украинцев в годовом измерении выросла на 10,9% и составила 13 997 гривен. Интересно, что больше всего оплата труда выросла в Ровненской области – на 26,5%.