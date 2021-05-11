Рынок газа в Украине

Новый глава "Нафтогаза" убежден, что сейчас в Украине нет не только эффективного розничного рынка газа, но и даже эффективного оптового рынка. Именно поэтому Украина должна его сформировать.

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Как формируется цена на газ

Цена на газ, по мнению Витренко, упирается в три составляющие:

энергоэффективность, расчеты (уровень расчетов потребителей с поставщиком), цена, однако он отметил, что она в этом уравнении – не главный параметр и это самое интересное.

Нужно комплексно смотреть на вопрос энергоэффективности, на вопрос расчетов, на вопрос энергетической бедности и находить реальный механизм, как развивать рынок и одновременно обеспечивать надежность поставок газа и тепла по ценам, по которым люди могут платить,

– рассказывает Витренко.

Нюансы формирования цены на газ

В зависимости от различных условий разная рыночная цена, объясняет глава "Нафтогаза". Если в Украине становится больше газа, то страна начинает его экспортировать и рыночная цена становится экспортным паритетом. Увеличение запасов газа может произойти в случае увеличения добычи и сокращения неэффективности потребления, или если заполнены хранилища.

Глава "Нафтогаза" отмечает, что если через Украину проходит экспорт газа в Европу, то рыночная цена в Украине тоже должна быть на уровне экспортного паритета, даже если страна импортирует газ. В таком случае импортный паритет должен быть на одном уровне с экспортным паритетом.

Разница между импортным и экспортным паритетом

Разница между импортным и экспортным паритетом значительна. Витренко рассказывает, что когда Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, ограничивая там конкуренцию, делает так, чтобы только его газ шел транзитом через Украину в Европу. Именно поэтому Украина должна активно действовать, чтобы увеличить добычу газа и сократить неэффективное потребление.

Поэтому и нужны комплексные меры. И роль национальной компании – помогать украинским гражданам эту проблему решить,

– говорит Витренко.

Возможно снова повторение "тарифных протестов"

Напомним, что в связи с поднятием в Европе цены на газ, зимой 2020 – 2021 года в Украине подняли цену на голубое топливо, к тому же украинцы начали отдельно платить за поставки газа, в результате чего население вышло на протесты. Поэтому, 18 января 2021 года правительство установило предельную цену на газ 6,99 гривны за кубометр, которая действовала с 1 февраля по 31 марта 2021 года.