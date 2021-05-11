Рынок газа в Украине
Новый глава "Нафтогаза" убежден, что сейчас в Украине нет не только эффективного розничного рынка газа, но и даже эффективного оптового рынка. Именно поэтому Украина должна его сформировать.
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Как формируется цена на газ
Цена на газ, по мнению Витренко, упирается в три составляющие:
- энергоэффективность,
- расчеты (уровень расчетов потребителей с поставщиком),
- цена, однако он отметил, что она в этом уравнении – не главный параметр и это самое интересное.
Нужно комплексно смотреть на вопрос энергоэффективности, на вопрос расчетов, на вопрос энергетической бедности и находить реальный механизм, как развивать рынок и одновременно обеспечивать надежность поставок газа и тепла по ценам, по которым люди могут платить,
– рассказывает Витренко.
Нюансы формирования цены на газ
В зависимости от различных условий разная рыночная цена, объясняет глава "Нафтогаза". Если в Украине становится больше газа, то страна начинает его экспортировать и рыночная цена становится экспортным паритетом. Увеличение запасов газа может произойти в случае увеличения добычи и сокращения неэффективности потребления, или если заполнены хранилища.
Глава "Нафтогаза" отмечает, что если через Украину проходит экспорт газа в Европу, то рыночная цена в Украине тоже должна быть на уровне экспортного паритета, даже если страна импортирует газ. В таком случае импортный паритет должен быть на одном уровне с экспортным паритетом.
Разница между импортным и экспортным паритетом
Разница между импортным и экспортным паритетом значительна. Витренко рассказывает, что когда Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, ограничивая там конкуренцию, делает так, чтобы только его газ шел транзитом через Украину в Европу. Именно поэтому Украина должна активно действовать, чтобы увеличить добычу газа и сократить неэффективное потребление.
Поэтому и нужны комплексные меры. И роль национальной компании – помогать украинским гражданам эту проблему решить,
– говорит Витренко.
Возможно снова повторение "тарифных протестов"
Напомним, что в связи с поднятием в Европе цены на газ, зимой 2020 – 2021 года в Украине подняли цену на голубое топливо, к тому же украинцы начали отдельно платить за поставки газа, в результате чего население вышло на протесты. Поэтому, 18 января 2021 года правительство установило предельную цену на газ 6,99 гривны за кубометр, которая действовала с 1 февраля по 31 марта 2021 года.
Витренко же считает, что протесты населения вполне возможны следующей зимой снова, если правительство не придумает, как их избежать. Отметим, что газоснабжающие компании еще в апреле обнародовали годовые газовые тарифы на 2021 – 2022 года, а также тарифы на май 2021 года. Согласно тарифам самая низкая цена составляет 7,88 гривны за кубометр, а самая высокая 13,50 гривны на кубометр, что значительно выше за предельную цену 6,99 гривны за кубометр.