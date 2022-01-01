У нас энергетическая зависимость от Беларуси, – эксперт

Учитывая недостаточные объемы угля и высокие цены на газ, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за границы, или избежать веерных отключений. Такой страной-импортером для Украины является Беларусь.

Виктор Карвацкий рассказывает, что Украина импортирует электроэнергию из Беларуси, чтобы покрыть пиковую нагрузку в часы, когда население больше всего пользуется электроэнергией, в вечернее время. Именно поэтому "у нас энергетическая зависимость от Республики Беларусь". Какова вероятность веерных отключений в Украине в ближайшей перспективе – читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Импорт электроэнергии из Белоруссии

Карвацкий рассказывает, что, несмотря на имеющееся количество АЭС в Украине, они не способны покрыть пиковую нагрузку на энергосистему, поскольку они не гибкие и ими нельзя мануально управлять. В противоположность им, ТЭС и ТЭЦ гораздо более податливы в этом смысле. "Все просто – даешь уголь и получаешь энергию в обмен на него", – рассказывает эксперт.

Чтобы избежать веерных отключений, Украина импортирует электроэнергию из Беларуси. Самый большой пик и нагрузка на АЭС – с восьми по десять вечера, когда люди возвращаются с работы.

Это делается для того, чтобы не было веерных отключений. Мы даже пытались договориться с Россией об импорте электроэнергии, но там нам отказали,

– делится он.

Откуда Украина может импортировать электроэнергию

Украина может импортировать электроэнергию только из России, Беларуси или Молдовы. Все благодаря нашему советскому наследию. Ранее глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов в комментарии 24 канала объяснял, что объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована с системами постсоветских стран. Поэтому чисто технологически импорт возможен только из этих стран.

Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС" в Ивано-Франковской области. Он не подключен к украинской сети, но подключен к объединенной энергосистеме Европейского союза, поэтому можно импортировать электроэнергию из Европы.