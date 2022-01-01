Виктор Карвацкий рассказывает, что Украина импортирует электроэнергию из Беларуси, чтобы покрыть пиковую нагрузку в часы, когда население больше всего пользуется электроэнергией, в вечернее время. Именно поэтому "у нас энергетическая зависимость от Республики Беларусь". Какова вероятность веерных отключений в Украине в ближайшей перспективе – читайте в эксклюзивном интервью с руководителем консалтингового агентства ADASTRA Agency.
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Это делается для того, чтобы не было веерных отключений. Мы даже пытались договориться с Россией об импорте электроэнергии, но там нам отказали,
– делится он.
Откуда Украина может импортировать электроэнергию
Украина может импортировать электроэнергию только из России, Беларуси или Молдовы. Все благодаря нашему советскому наследию. Ранее глава ВОО "Международный Антикриминальный Альянс" Богдан Воронцов в комментарии 24 канала объяснял, что объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована с системами постсоветских стран. Поэтому чисто технологически импорт возможен только из этих стран.