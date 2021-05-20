Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на своей ежегодной встрече с журналистами. Ее проводят 20 мая в Киеве.

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Зеленский об изменениях в "Нафтогазе"

Зеленский подчеркнул, что "Нафтогаз" должен наполнять бюджет согласно обещаниям и планам работы. По его словам, компания обещала убытков в размере 11 миллиардов гривен в 2021 году

Правительство, как главный акционер, приняло решение уволить руководство. Сегодня поставлена ​​задача и я уверен, что убытков в 11 миллиардов – не будет,

– заявил Президент Украины.

Также Зеленский анонсировал закрытие офисов и средств массовой информации, которые финансировали лоббирование "Нафтогаза". Он назвал это "большой проблемой".

Работа "Нафтогаза" в 2019 году

Как рассказал Зеленский, прибыль "Нафтогаза" в 2019 году была благодаря его личной договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам президента, с помощью украинских юристов, в частности Юрия Витренко и Андрея Коболева, в 2019 году в бюджет пришло 3 миллиарда долларов.

Это возможность и полномочия украинского народа, чтобы государственная компания была прибыльной,

– заверил он.

Зеленский о лоббировании "Нафтогаза"

Зеленский отметил, что до сих пор выходят статьи в социальных сетях людей, которые работают за деньги "Нафтогаза". Они подрывают энергетическую безопасность Украины.

В частности говорится о статьях, в которых рассказывается, что снятие санкций США из "Северного потока-2" обусловлено увольнением руководства "Нафтогаза".

Мы точно знаем, что он работает одним из лоббистом "Нафтогаза",

– заверил Зеленский.